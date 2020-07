Laut dem "kicker" bleibt Stefano Pioli Trainer des 18-maligen Meisters, der zuletzt in der Serie A wieder in die Spur gefunden hat. Zlatan trifft doppelt gegen Sassuolo

Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Traditionsklub AC Mailand ist offenbar geplatzt. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Traditionsklub AC Mailand ist geplatzt. Es spreche "aktuell weder der richtige Zeitpunkt, noch das Momentum für eine Zusammenarbeit", hieß es in einer Stellungnahme seines Beraters.

"Deswegen und unter Berücksichtigung der guten Entwicklung und der Ergebnisse unter Trainer Pioli, hat man gemeinsam entschieden, dass Ralf Rangnick keine Funktion beim AC Mailand übernimmt."

Nach kicker-Informationen soll nun auch Stefano Pioli Trainer des 18-maligen Meisters bleiben, der zuletzt in der Serie A wieder in die Spur gefunden hat. Der Vollzug solle "zeitnah" bekanntgegeben werden. Ein Vertrag nur als Sportdirektor kam für Rangnick demnach nicht in Frage.

Milan-Sieg

Und Pioli legte am Abend den nächsten Sieg nach: Der AC Mailand setzte dank Superstar Zlatan Ibrahimovic seine Aufholjagd fort. Der Schwede erzielte beim 2:1 (1:1)-Auswärtssieg gegen Sassuolo seinen ersten Doppelpack (19./45.+2) seit seiner Rückkehr zu Milan zu Jahresbeginn. In der Tabelle eroberte der AC vorerst Rang fünf. Milan gewann damit sieben von neun Liga-Partien nach der Corona-Pause.

Tormaschine Atalanta auf Platz zwei

Atalanta Bergamo hat sich unterdessen vorerst auf den zweiten Platz der Serie A gesetzt. Die nach der Corona-Pause stark aufspielenden Lombarden gewannen am Dienstagabend gegen den FC Bologna mit 1:0. Das entscheidende Tor schoss der Kolumbianer Luis Muriel in der 63. Minute. Die übrigen Spiele der 35. Runde finden am Mittwoch und Donnerstag statt.

Mit 74 Zählern hat Atalanta nur noch Spitzenreiter Juventus Turin (80) vor sich, am Mittwoch kann Inter Mailand (72) im Heimspiel gegen den AC Florenz aber wieder vorbeiziehen. Die erneute Teilnahme an der Champions League war Bergamo schon vor Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Die Lombarden sind in der Serie A seit inzwischen 15 Begegnungen ungeschlagen.

Drei Spieltage vor Schluss fehlen Atalanta zudem nur noch fünf Tore, um als erstes Team seit der Saison 1950/1951 die 100-Tore-Schallmauer zu durchbrechen. Damals hatten das die Mailänder Klubs Inter und AC (jeweils 107) sowie Juventus Turin (103) geschafft. (sid, APA, 21.7.2020)