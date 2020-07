Coronavirus

2.083 Postings

Entscheidung am Montag: Comeback der Maskenpflicht in Supermärkten zeichnet sich ab

Weil Kanzler Kurz noch am EU-Gipfel festhängt, entscheidet die Regierung erst am Montag darüber. Die Zahlen der Coronavirus-Infizierten gehen weiter nach oben, aber nicht so stark wie zuletzt