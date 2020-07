[Coronavirus] Die Maskenpflicht kehrt in Supermarkt, Banken und Postfilialen zurück

[Inland] Öbag-Chef Schmid hegte vor eigener Bewerbung schon Personalwünsche

[International] Grüne kritisieren Kurz’ Handel am EU-Rabattbazar

Fast 1,5 Millionen Gräber in südafrikanischer Provinz ausgehoben

[Chronik] Ukraine: Geiselnehmer nach stundenlangen Verhandlungen festgenommen

Flüchtlinge – Spindelegger für "Vorverfahren" an EU-Außengrenzen

[Web] OnePlus Nord vorgestellt: Ein "Flaggschiffkiller"-Kandidat mit 5G

[Sport] Tennis-Neustart in Washington abgesagt: US Open wackeln mehr denn je

[Wetter] Nicht mehr ganz so warm wie in den letzten Tagen. In den Bergen und im Süden auch teils kräftige Gewitter. Im Nordosten des Landes bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen 21 bis 28 Grad.



[Zum Tag] Happy Pi-Day! Der Pi-Tag (englisch Pi Day) ist ein zu Ehren der Kreiszahl Pi von seinen Anhängern gefeierter Tag.