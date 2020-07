Der EU-Gipfel sei auch deshalb historisch, weil der die Machtverhältnisse in der EU neu geordnet hat. In der Gruppe der "Frugalen" habe Österreich Gewicht

Kanzler Sebastian Kurz ist zufrieden mit dem Ergebnis des EU-Gipfels. Foto: Reuters

Wien – Am Montag war noch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zu Gast in der ZiB2, Kanzer Sebastian Kurz (ÖVP) weilte indes noch in Brüssel. Dort war der EU-Gipfel in die finale Phase gegangen, der Kanzler versuchte einen bestmöglichen Deal für Österreich bei den EU-Budgetverhandlungen herauszuholen. Edtstadler gab sich zuversichtlich, dass es ein gutes Ergebnis für Österreich geben würde. Am Dienstag durfte schließlich der Kanzler höchststelbst den Zusehern der ZiB2 den errungenen Deal erläutern.

Der Bundeskanzler gab in der ZiB2 eine ausführliche Einschätzung zum EU-Gipfel. ORF

Kurz zeigte sich dabei höchstzufrieden mit dem errungenen Ergebnis. Gefragt, warum er zufrieden sei, wo Österreich und die zunächst drei und dann vier weiteren frugalen Länder – Niederlande, Dänemark, Schweden und später auch Finnland – gefordert hatten, dass es keine Zuschüsse, sondern nur Kredite für Corona-gebeutelte Länder geben dürfe, sagte der Kanzler: Es sei ohnehin klar gewesen, dass es Zuschüsse geben würde. Die extreme Verhandlungsposition, mit der man in den Gipfel gegangen ist, habe auch dabei geholfen, das Volumen der Zuschüsse zu drücken.

Ihm sei schon klar, dass die angeschlagenen Länder lieber Zuschüsse hätten. "Ja, Zuschüsse bringen diesen Ländern viel mehr", sagte der Kanzler, das würde er auch nicht bestreiten: "Aber sie kosten unsere Steuerzahler auch viel mehr." Er unterstütze die Idee des Fonds grundsätzlich, es gehe aber auch um die Höhe.

Über das Zwischenergebnis des EU-Gipels diskutieren: ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler und der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder. ORF

Historischer Gipfel

Der EU-Gipfel wird von zahlreichen Kommentatoren als historisch bezeichnet, weil die EU für den Corona-Aufbaufonds 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen kann – an Schulden. Daran ändert auch das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten nichts. Kurz nannte den Gipfel aber auch historisch, weil es der Gruppe der "Sparsamen" gelungen sei, zu einem gewichtigen Player zu werden.

Es sei für Länder wie Österreich nicht einfach, sich Gehör zu verschaffen. Beim jüngsten Gipfel seien die Machtverhältnisse neu verteilt worden, so Kurz: "Es ist eine Gruppe aus fünf Ländern entstanden, die ein Gewicht wie Großbritannien alleine auf die Waage bringen." Es sei ihm wichtig gewesen, dass Österreich im Gefüge nicht untergeht. Die Gruppe der Frugalen habe die Handlungsoptionen Österreichs extrem verändert.

Rabatt auf Anstieg

ZiB2-Moderator Armin Wolf wollte von Kurz auch wissen, weshalb man den erzielten Beitrags-Rabatt so vehement vermarkte, wo doch der Gesamtbeitrag Österreichs zum EU-Budget steige. "Durch den Rabatt ist unser Beitrag um deutlich weniger angestiegen", sagte der Kanzler darauf. Laut Kommission wäre der österreichische Beitrag um 1,5 Milliarden Euro angewachsen. "Das war uns zu viel, daher die harten Verhandlungen", durch Rabatt und Reduktion des Mehrjährigen Finanzrahmens sei es nur ein Anstieg um 700 Millionen Euro pro Jahr. Mit Blick auf die nächsten EU-Budgetverhandlungen in sieben Jahren sagte der Kanzler: Der Rabatt sei die Ausgangslage für diese, also in der Hinsicht nicht ganz irrelevant.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kritisierte am Dienstag allerdings den Brüsseler Rabattbazar. Mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel wäre dem Grünen-Chef lieber gewesen als "das eine oder andere Prozent am Rabattbazar", ließ er dem Kanzler ausrichten. Kurz versicherte in der ZiB2 jedoch, dass auch der Vizenkanzler hinter der Einigung stehe: "Werner Kogler wäre ein schlechter Grüner, wenn er nicht immer noch mehr für den Klimawandel fordern würde"

"Kürzung" heißt nicht "weniger"

Es war Kurz dann aber auch ein Anliegen klar zu stellen, was "Kürzungen" im Fall des EU-Deals überhaupt bedeuten. "Gekürzt" heiße nur, dass es weniger Geld wird als im ursprünglichen Vorschlag. Es wird bei Klima, Forschung, Erasmus und so weiter mehr ausgegeben – all diese Programme wachsen extrem, versicherte der Kanzler.

Besonders die Kritik, dass gerade beim Klimaschutz gekürzt worden sei, ließ Kurz nicht gelten, denn es werde "soviel Geld wie noch nie in den Klimaschutz investiert" und insgesamt würden von den 1,8 Billionen 30 Prozent für den Kampf gegen den Klimawandel ausgegeben.

Knackpunkt Rechtsstaatlichkeit

Beim Thema Rechtsstaatlichkeit habe sich der ungarische Premier Viktor Orban "relativ stark durchgesetzt", weil Emmanuel Macron oder Angela Merkel hier sehr stark Druck gemacht hätten. "Wir Frugale wären hier noch härter gewesen", so Kurz. (red, 21.7.2020)