Die britische Regierung glaubt laut einem Medienbericht nicht, dass es eine Einigung zum Handel in den Brexit-Verhandlungen geben wird

Ab 1. Jänner 2021 wird Großbritannien nach den Bedingungen der Welthandelsorganisation mit der EU handeln, so die britische Regierung. Foto: AFP / JUSTIN TALLIS

London – Bei den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen sieht es einem Zeitungsbericht zufolge nicht nach einer Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union aus.

Die britische Regierung gehe davon aus, dass es keine Einigung geben werde, obwohl es weiterhin möglich sei, ein "grundsätzliches" Abkommen zu erzielen – falls die EU im Herbst nachgebe, schreibt "The Telegraph" unter Berufung auf Regierungskreise am Dienstag. Die stockenden Gespräche blieben in Bezug auf Fischereirechte, die Rolle des Europäischen Gerichtshofs und sogenannte Garantien für gleiche Wettbewerbsbedingungen festgefahren, berichtete die Zeitung.

Die britische Regierung gehe davon aus, dass sie nach dem Vollzug des Brexit am 1. Jänner 2021 mit Europa auf Basis und zu Bedingungen der Welthandelsorganisation handeln wird, fügte der Bericht hinzu. Großbritannien hat die EU am 31. Jänner verlassen. Bis zum Ende des Jahres gilt eine Übergangsfrist, in der maßgebliche Regelungen weiter Bestand haben und bis zu deren Ende ein neues Freihandelsabkommen vereinbart werden soll. (APA, 22.7.2020)