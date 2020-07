Ist die Rückkehr der Maske in die Bereiche des täglichen Lebens übertrieben oder gerechtfertigt? Teilen Sie Ihre Meinung im Forum!

Wie stehen Sie zu den neuen Maskenregelungen? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Maske kehrt zurück. Ab Freitag muss der Mund-Nasen-Schutz nun auch wieder im Supermarkt, in Bank- und Postfilialen angelegt werden. Der zunehmenden Sorglosigkeit solle somit Einhalt geboten werden und das Risikobewusstsein der Bevölkerung wieder gestärkt. In den Bereichen des täglichen Lebens, die von allen frequentiert werden müssen, solle so der Schutz von Risikogruppen gewährleistet werden.

Stimmen aus dem Forum

Im STANDARD-Forum ruft diese – schon seit mehreren Tagen erwartete – Nachricht sehr geteilte Meinungen hervor. "Übertrieben" findet dieser User die neue Regelung:

Nicht ganz logisch findet dieser User die Bestimmung:

Einige empfinden die Maske als Zwang, dieser User sieht gar seine Lebensfreude gefährdet:

Corona stelle im Moment keine Gefahr mehr dar, währenddessen werde die Wirtschaft gegen die Wand gefahren, meint dieser User:

Doch längst nicht alle sind gegen die neue Verordnung, viele äußern Verständnis für die Entscheidung:

Das Tragen einer Maske sei im Vergleich zu den Alternativen noch das geringste Übel:

Dieser User ist der Meinung, dass eine gewisse Disziplinierung der Bevölkerung notwendig sei:

Eine zunehmende Sorglosigkeit im Umgang mit der Maske konnte dieser User in seinem Österreichurlaub beobachten, er findet die ab Freitag geltenden Regeln daher gut:

