Schlange vor einem Baumarkt im April: Dass einige Geschäfte – je nach Branche und Größe – vor den anderen aufsperren durften, verstieß laut Verfassungsgericht gegen das Recht. Foto: Christian Fischer

Der Verfassungsgerichtshof hat einige mit Spannung erwartete Entscheidungen verkündet. Es ging um die politisch heiß umstrittene Frage, ob die verschiedenen Ausgangsbeschränkungen während des Corona-Lockdowns gesetzlich gedeckt waren. Laut den Höchstrichtern war das nicht immer der Fall.

So stellt der VfGH fest, dass das Vertretungsverbot öffentlicher Orte im wesentlichen rechtswidrig war, weil dieses nicht durch das Covid-19-Maßnahmengesetz gedeckt gewesen sei. Dieses sah nämlich vor, dass das Betreten bestimmter Orte verboten werden könne. Die beanstandete Verordnung hat dann aber prinzipiell die Begehung aller öffentlichen Orte untersagt, um in der Folge eine Reihe von Ausnahmen festzulegen. Ein derart umfassendes Verbot sei aber vom Maßnahmengesetz nicht gedeckt, so die Höchstrichter. Die Argumentation im Wortlaut: "Dieses Gesetz bietet keine Grundlage dafür, eine Verpflichtung zu schaffen, an einem bestimmten Ort, insbesondere in der eigenen Wohnung, zu bleiben."

Zweite brisante Entscheidung: Die Regierung hat bei der Lockerung des Lockdowns zwischen Handelsunternehmen unterschieden. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 400 Quadratmeter durften bereits nach zwei Wochen wieder aufsperren, Baumärkte und Gartencenter ebenfalls. Größere und andere Geschäfte mussten geschlossen bleiben. Auch das sei gesetzeswidrig gewesen, sagt der VfGH.

Beide Verordnungen sind seit Ende April nicht mehr in Kraft. Der VfGH hält aber ausdrücklich fest, dass die gekippten Regelungen nicht mehr anzuwenden seien. Dies ist für laufende Verwaltungsstrafverfahren relevant – darin verwickelte Bürger sind nun wohl aus dem Schneider. (Gerald John, 22.7.2020)