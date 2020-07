Einsatz am Strand in Minneapolis sorgte für lautstarke Proteste

Eine Kameradrohne, hier allerdings im Einsatz für die Polizei im französischen Metz. Foto: AFP

Das Verhältnis der USA zu Nacktheit ist mindestens so ambivalent wie jenes zu Waffen. In dem Land mit der größten Pornoindustrie der Welt und Gerichtsurteilen, die offiziell nackten Protest anerkennen, gibt es mancherorts erstaunlich strikte Gesetze in Sachen "Modesty".

So auch am Twin Lake im Stadtgebiet von Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Dort ist offiziell Nacktbaden und Frauen auch der Aufenthalt "oben ohne" untersagt. Mutmaßliche Verstöße gegen diese Regelung sorgten am vergangenen Freitag für einen bizarren Polizeieinsatz.

"War Zeit, Menschen zur Verantwortung zu ziehen"



Laut CBS und Vice ließ das für die Gegend zuständige Golden Valley-Polizeidepartment über dem Strand eine Kameradrohne aufsteigen und begann damit, Verstöße zu ahnden. Laut der Behörde habe man sich zu dem Einsatz entschlossen, da man in den letzten Monaten "mehr als ein Dutzend Beschwerden" über Nacktheit, Alkoholkonsum oder Drogenmissbrauch am Strand erhalten habe.

Bei dem Einsatz konnte man laut der Polizei mehrere Leute bei Verstößen stellen. "Es war an der Zeit, dass die Menschen für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen", erklärt dazu Randy Mahlen, der als Inspektor bei dieser Polizeieinheit tätig ist.

Rückzug nach Protest von Badegästen

Das Vorgehen stieß bei den Badegästen allerdings auf massiven Unmut, den diese auch kund taten. Diese fühlten sich in ihrer Privatheit gestört und empfanden den Einsatz als nicht gerechtfertigt. So etwa Paula Chesley, die nach eigenen Angaben an einem abgelegeneren Teil des Strandes mit herunter gezogenem Top am Bauch lag und gerade ein Buch las, als plötzlich Polizeibeamte bei ihr auftauchten und eine Mahnung aussprachen.

"Ich finde, es ist wirklich dumm, dass Menschen aller Geschlechter ihre Brüste hier nicht zeigen dürfen", erklärte sie gegenüber CBS und kritisiert auch die Verwendung einer Drohne. Andere gaben zu Protokoll, dass die Beamten zudem gezielt zuerst zu schwarzen Badegästen gegangen sei.

Die Stimmung gegenüber der Polizei verschlechterte sich während des Einsatzes dramatisch. Da man aufgrund der zunehmend feindseligen Stimmung eine Eskalation befürchtete, brach man die Kontrollen schließlich ab und zog sich zurück. Eine neue Regelung könnte derlei Einsätzen in Zukunft aber ohnehin die Grundlage entziehen. Im Stadtrat liegt ein Antrag vor, Frauen den "oben ohne"-Aufenthalt an Gewässern in öffentlichen Parkanlagen zu erlauben. Das würde auch den Twin Lake betreffen, der Teil des von Minneapolis verwalteten Theodore-Wirth-Park ist. (red, 22.07.2020)