Kevin Garnett zeigt Interesse am Schnäppchen. Foto: imago/Icon SMI

Minneapolis (Minnesota) – Die in der National Basketball Assocation (NBA) spielenden Minnesota Timberwolves stehen zum Verkauf und könnten einen absoluten Fan-Liebling als neuen Besitzer erhalten. Denn Wolves-Ikone Kevin Garnett gehört einer Investorengruppe an, die das NBA-Team erwerben möchte. Dies teilte der 44-jährige "Hall of Famer", der von 1995 bis 2007 sowie 2015 bis 2016 für Minnesota spielte, am Dienstag mit.

Eigentümer Glen Taylor bestätigte diverse Angebote für sein NBA-Team, das aber nur gegen eine Standort-Garantie verkauft wird. "Jedem (Interessenten, Anm.) wurde gesagt, dass es in Minnesota bleiben muss", betonte Taylor im Gespräch mit der Sportwebsite "The Athletic".

Der 79-Jährige kaufte die 1989 gegründete Franchise im Jahr 1994 für 88 Millionen Dollar. Nun will er "mindestens 1,2 Milliarden" (1,05 Mrd. Euro) für die Timberwolves, die ihre Heimspiele seit 1990 im Target Center in Minneapolis austragen. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" taxierte das Team aus Minnesota, das bisher noch keinen einzigen großen Erfolg in der besten Basketball-Liga der Welt gefeiert hat, zuletzt auf 1,38 Milliarden Dollar (1,21 Mrd. Euro). (APA, 22.7.2020)