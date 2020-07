Tagesüberblick Coronavirus

940 Postings

Zahl der Infizierten in St. Wolfgang steigt auf 44 – 134 neue Fälle österreichweit

In dem Tourismusort wurden am Samstag mehr als 600 Abstriche vorgenommen. Erster Verdachtsfall in Nordkorea. Das Wichtigste des Tages im Überblick