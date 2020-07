Was erlaubt ist und was nicht, war während des Lockdowns für viele nicht klar. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden: Eine ganze Reihe an Corona-Verboten war rechtswidrig. Diese Entscheidung hat der VfGH am Mittwoch bekanntgegeben. Welche Vebote genau nicht in Ordnung waren, welche Folgen die Entscheidung haben könnte und ob vielleicht sogar eine generelle Amnestie in Verbindung mit Corona-Strafen kommt, erklärt Fabian Schmid vom STANDARD.



Mehr zum Thema lesen Sie hier. (red, 22.7.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Volvo