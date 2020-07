Im zweiten Teil (zu sehen am Donnerstag, 30. Juli, 21 Uhr, ORF 2) analysieren Robert Gokl, Edith Stohl und Andreas Novak dann die Geschichte des Fernsehens von der Mitte der 1980er Jahre bis in die Gegenwart und werfen auch einen Blick in die Zukunft der globalen Mediengesellschaft. (red, 22.7.2020)