Manchmal gilt es mit dem, was zuhause ist, zu improvisieren. Melanzani und Walnüsse werden gerne mit Granatapfelkernen kombiniert, hier habe ich stattdessen getrocknete Tomaten verwendet, die ebenfalls eine leichte Süße in das Gericht bringen und praktischerweise von einem früheren Sizilienurlaub im Vorratschrank zu finden waren. Statt Rucolablättern kann man auch einige gehackte Minzblätter in den Salat mischen.



Für 2 Personen benötigt man:

1 Melanzani

2-3 Tomaten

eine Handvoll Rucola

1 Frühlingszwiebel (oder 1 Knoblauchzehe)

Saft 1/2 Zitrone

einige Walnusskerne

6-8 getrocknete Tomaten (im Sackerl oder auch in Öl eingelegt)

150 g Feta

Olivenöl, Salz und Pfeffer

