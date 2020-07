Corona-Maßnahme

Videoumfrage zur erneuten Maskenpflicht: "Ich hatte sie nie abgenommen"

Ab Freitag muss in Supermärkten, Banken und Postfilialen wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Was sagen Passanten in der Wiener Innenstadt dazu?

Andreas Müller, Christopher Lettner