19.20 DOKUMENTATION

Leben sticht Freiheit Sollen wir unsere Freiheitsrechte grundsätzlich dem Recht auf Leben unterordnen? War es richtig, wegen Corona die Gesellschaft zum Stillstand zu bringen? Oder führt das nicht an anderer Stelle ebenfalls zu Leid und Tod? Zu sozialer Ungleichheit und Sterben in Einsamkeit? Und was können wir für einen zweiten Lockdown lernen? Tom Fugmann sucht Antworten. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Der Balkan-Express: Kroatien Im Grenzgebiet zu Serbien und Ungarn erstreckt sich Kopački Rit, eines der wichtigsten Sumpfgebiete Europas und ein Paradies für viele Tier- und Pflanzenarten, auch für den seltenen Seeadler. Nirgendwo nisten so viele Paare des europäischen Raubvogels auf so engem Raum. Bis 20.15, Arte

20.15 VIRUS IN SERIE

Sløborn (1–4/8) Diese Serie erzählt von einem fiktiven tödlichen Virus, das die Menschen auf einer Nordseeinsel heimsucht. Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Herbst statt, wenige Monate vor dem Corona-Ausbruch in Wuhan. Die Folgen fünf bis acht sind am Freitag zu sehen. Mit Wotan Wilke Möhring und Laura Tonke. Bis 23.25, ZDF neo

Foto: zdf neo

20.15 DOKUMENTATION

Die Concorde: Absturz einer Legende Die Concorde war das außergewöhnlichste Passagierflugzeug, das je gebaut wurde. Doch beim Absturz einer Concorde 2000 kamen 113 Menschen ums Leben und das Überschall-Passagierflugzeug wurde aus dem Verkehr gezogen. Bis 21.10, Arte

20.15 WALLACE-KRIMI

Die Tür mit den 7 Schlössern (BRD 1962, Alfred Vohrer) Im Schloss des verstorbenen Lord Selfort geschehen rätselhafte Morde. Dabei scheinen die Schlüssel eine Rolle zu spielen, die der Lord sieben seiner Freunde anvertraut hat. Inspektor Dick Martin von Scotland Yard soll die Morde aufklären. Mit Heinz Drache, Klaus Kinski. Bis 22.00, 3sat

21.00 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Die Macht der Bilder (1/2) In seinen Anfängen ist das Fernsehen ein bestaunter "Wunderkasten". Die Lieferung eines TV-Gerätes ist 1955 einer Sensation. Trotz technischer Kinderkrankheiten steigt die Popularität des "Patschenkinos", dafür sorgen die ersten TV- Stars wie etwa Heinz Conrads, Karl Farkas oder Otto König. Der zweite Teil der Reihe ist am 30. Juli zu sehen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Die Bilanztricks der Commerzialbank Mattersburg, wie Paare ihre Finanzen regeln und warum in Frankreich 1.500 Schlösser und Herrenhäuser zum Verkauf stehen. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind diesmal Rock-’n’-Roll-Legende Peter Kraus, seine Ehefrau Ingrid Kraus, Opernsängerin Iva Schell und die Ärztin und Extremsportlerin Alexandra Meixner. Bis 0.05, ORF 2