Donald Trump erklärt im Weißen Haus den Start der "Operation Legend" in Chicago, Albuquerque und Kansas City. Foto: AP

In einer Pressekonferenz im Weißen Haus erklärte US-Präsident den Start der "Operation Legend", benannt nach einem Kind, das bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt getötet wurde. Er macht damit seine Ankündigung wahr, die Bundespolizei in US-Städte zu entsenden, um gegen Gewaltverbrechen vorzugehen. Seine primäre Aufgabe als Präsident sei den Schutz der eigenen Leute sicherzustellen. "Wir haben keine andere Wahl", meinte er, um auf die steigende Zahl von Todesopfern in einigen Großstädten zu reagieren. Damit rechtfertigt Trump, hunderte von bewaffneten Bundesbeamten nach Chicago, Albuquerque und Kansas City zu schicken. "Dieses Blutvergießen muss enden – dieses Blutvergießen wird enden", erklärte er. Bei der "Operation Legend" werden Bundesbeamte die örtliche Polizei unterstützen.

In seiner Rede schob er die Schuld für die Ausschreitungen auf die demokratischen Lokalpolitiker die in den jeweiligen Städten regieren und die "extrem radikalen Linken". Demokraten sehen in der "Operation Legend" aber viel mehr ein Politikum und dass sich Trump als Bewahrer von Recht und Ordnung inszeniere. (glu, 22.07.2020)