EU-Parlament will Gipfelbeschlüsse nachjustieren

Das Europäische Parlament will heute fraktionsübergreifend Nachbesserungen der Gipfelbeschlüsse zum EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds fordern. Dazu haben Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linken einen gemeinsamen Resolutionsentwurf verfasst, über den nun abgestimmt werden soll. Darin werden geplante Kürzungen etwa im Bereich Forschung und Gesundheit kritisiert. Diese seien "gefährlich angesichts einer globalen Pandemie".

Auch werden zusätzliche EU-Steuern und Abgaben gefordert, etwa um die EU-Beiträge der Mitgliedstaaten dauerhaft zu senken. Kürzungen bei den Zukunftsprogrammen und zu wenig Klimaschutz würden Europa langfristig schwächen, sagte der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold.

Die Abstimmung ist relevant, weil der Beschluss der 27 EU-Staats- und Regierungschefs noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments und auch der nationalen Parlamente braucht. Erst dann können die milliardenschweren Gelder aus dem geplanten Corona-Aufbaufonds oder aus der ab 2021 beginnenden neuen siebenjährigen EU-Finanzvorausschau fließen.

Maskenpflicht auch bei Pflegeheim- und Krankenhausbesuch

Sie ist nun offiziell verordnet: Die am Dienstag präsentierte Verschärfung der Maskenpflicht tritt ab Freitag in Kraft. Sie gilt nicht nur wie von der Regierung bereits angekündigt im Lebensmittelhandel, bei Bank- und Postbesuchen, sondern auch für Besucher von Gesundheitseinrichtungen. In Pflegeheimen, Krankenanstalten und Kuranstalten müssen Besucher künftig einen Nasen-Mund-Schutz tragen.

Ab Freitag sollen auch neue Regelungen für die Einreise aus Risikogebieten gelten, wie den Ländern des Westbalkans. Hier liegt aber noch keine Verordnung vor. Die Regierung hat angekündigt, dass eine Einreise künftig ohne Vorlage eines maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Tests gar nicht mehr möglich sein soll. In Ausnahmefällen soll die Testung binnen 48 Stunden nachgeholt werden können. Selbst bei einem negativen Test soll eine 14-tägige Heimquarantäne verpflichtend sein.

Corona-Präventionskonzept für Salzburger Festspiele

Wegen der Coronapandemie finden die Salzburger Festspiele in diesem Sommer in modifizierter Form von 1. bis 30. August statt. Die Festspiele haben ein umfassendes Präventionskonzept erarbeitet, in Abstimmung mit Behörden und einem medizinischen Expertenbeirat. Die von der Bundesregierung verordneten Corona-Vorschriften wurden integriert.

Die Salzburger Festspiele haben Auszüge aus dem 41 Seiten umfassenden Konzept auf ihrer Homepage veröffentlicht. Das Konzept wird jeweils an neue Entwicklungen angepasst. Darin enthalten sind auch Hygiene-, Verhaltens- und Abstandsregeln für Künstler, Mitarbeiter und Besucher.

Für das Publikum gilt unter anderem eine generelle Maskenpflicht außer am Sitzplatz während der Vorstellung. Die Eintrittskarten sind personalisiert: Der Name des Inhabers ist auf der Karte gedruckt, um im Falle einer Covid-19-Erkrankung den Behörden ein schnelles Contact Tracing zu ermöglichen. Es wird weder eine Pause noch eine Bewirtung geben.

Kantinen-Mitarbeiter nahe des Weißen Hauses positiv getestet

Ein Kantinen-Mitarbeiter, der in einem Gebäude arbeitete, in dem auch Mitarbeiter des Weißen Hauses ihre Büros haben, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet ein NBC-Reporter am Mittwoch auf Twitter.

Das Weiße Haus führt gerade Contact Tracing des erkrankten Mitarbeiters durch. Er hat im Eisenhower Executive Office Buildung gearbeitet. Das Gebäude befindet sich neben dem Weißen Haus. Das White House Medical Office hält laut dem NBC-Reporter die Übertragungswahrscheinlichkeit des Virus für gering.

Uno für zeitlich begrenztes Grundeinkommen in Entwicklungsländern

Die Vereinten Nationen (Uno) fordern die sofortige Einführung eines zeitlich begrenzten Grundeinkommens in den Entwicklungsländern. Mit der temporären Maßnahme sollen die Folgen der Corona-Pandemie für die rund drei Milliarden Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, abgemildert werden, wie das Entwicklungsprogramm der Hilfsorganisation (UNDP) laut Kathpress am Donnerstag mitteilte.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen helfe nicht nur, die Not zu lindern, es wirke auch einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegen, wie es hieß in einem Bericht der UNDP. Dadurch könnten arme Menschen, die häufig im informellen Sektor tätig und nicht versichert seien, ihre Arbeit für eine gewisse Zeit aussetzen und so die Gefahr einer Ansteckung verringern.

Laut dem Bericht ist ein auf sechs Monate begrenztes Grundeinkommen für die betroffene Personengruppe durchaus machbar. So entspräche der monatliche finanzielle Aufwand von geschätzt knapp 200 Milliarden US-Dollar nur rund zwölf Prozent der gesamten Geldmittel, die im laufenden Jahr in Maßnahmen gegen das Coronavirus investiert würden. (red, 23.7.2020)