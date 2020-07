Traditionskurs soll laut Motorsport-Magazin in der aktuellen Saison als Ersatzstrecke einspringen

Am (alten) Nürburgring wurden legendäre Rennen gefahren. Foto: imago images/Motorsport Images

Die Formel 1 könnte noch in dieser Saison nach einer siebenjährigen Pause auf den Nürburgring zurückkehren. Das berichtet Motorsport-Magazin.com. Demnach wollen die Verantwortlichen der Königsklasse den Traditionskurs in der Eifel als Ersatzstrecke in den Rennkalender aufnehmen.

Ein Sprecher des Nürburgrings bestätigte am Donnerstag auf SID-Anfrage "Gespräche zwischen der Formel 1 und dem Nürburgring", die seit der letzten Austragung 2013 allerdings immer wieder stattgefunden hätten: "Auch dieses Jahr haben wir miteinander gesprochen. Zu vermelden gibt es im Moment aber nichts."

"Muss sinnvoll sein"

Wie man in der Vergangenheit immer betont habe, "muss die Austragung einer Formel 1 auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Nürburgring sinnvoll sein. An dieser Maßgabe hat sich nichts geändert", hieß es weiter.

2013 hatte Sebastian Vettel den bislang letzten Formel-1-Lauf auf dem Nürburgring auf dem Weg zu seinem vierten Weltmeistertitel gewonnen. Seitdem fand der Große Preis von Deutschland viermal in Hockenheim statt.

Die Strecke in Baden-Württemberg war auch ein Kandidat als Standort, bislang scheiterte das Vorhaben, die Formel 1 zurückzuholen. Bislang sind nur zehn WM-Läufe angesetzt, zuletzt waren Mugello/Italien (13. September) und Sotschi/Russland (27. September) bestätigt worden. Die Königsklasse will mindestens 15 Rennen austragen. Auf dem Nürburgring würde im Oktober gefahren. (sid, 23.7.2020)