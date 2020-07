US-Präsident Donald Trump will mit Bundespolizisten gegen die steigende Gewalt in mehreren Städten vorgehen. Die Bürgermeister werfen ihm politisches Kalkül vor

Bei einer Pressekonferenz hat US-Präsident Donald Trump Mittwochabend die "Operation Legend" verkündet. Foto: imago images/MediaPunch

Donald Trump schickt die US-Bundespolizei in Großstädte. Die Beamten sollen in Chicago, Albuquerque und Kansas City eingesetzt werden. Angeblich, um gegen Kriminalität und Waffengewalt vorzugehen. Die demokratischen Bürgermeister sehen darin aber eine politische Provokation. Was Trump damit bezweckt, warum die Gewalt in den USA gerade steigt und wie sich das alles auf den Wahlkampf auswirkt, das erklärt Manuel Escher vom STANDARD.



Mehr zum Thema lesen Sie hier. (red, 23.7.2020)

