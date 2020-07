Die Dreharbeiten zu "Chinagirl" sind angelaufen (von links): Michael Fitz, Fanny Krausz, Florian Teichtmeister und Erwin Steinhauer. Foto: ORF/Satel Film/Toni Muhr

Wien – Während die Festspiele in Salzburg erst am 1. August anlaufen, haben dort bereits am heutigen Donnerstag die Dreharbeiten zum nächsten Teil des vom ORF koproduzierten Erfolgsformats "Die Toten von Salzburg" begonnen. Bei der siebenten Folge "Chinagirl", die noch bis Monatsende gefilmt wird, steht der Mord an einer Fremdenführerin im Mittelpunkt.

Es ermittelt wieder das altbewährte Trio bestehend aus Florian Teichtmeister, Michael Fitz und Fanny Krausz. Darüber hinaus sind erneut Stammgäste wie Erwin Steinhauer oder Natalie O'Hara mit von der Partie. Ausgestrahlt werden soll "Chinagirl" 2021 – nachdem der bereits abgedrehte sechste Teil "Schwanengesang" voraussichtlich noch heuer in ORF 2 zu sehen sein wird. (APA, 23.7.2020)