NBA 2K21 wird in der Fassung für PS5 und Xbox SX zehn Dollar mehr kosten. Foto: Screenshot

Der faire Preis für Videospiele ist in den letzten Monaten wieder vermehrt zum Diskussionsthema geworden. Einige große Hersteller sollen über Verteuerungen nachdenken. Die Begründung: Für Blockbuster-Spiele wird immer mehr Aufwand betrieben. Die technischen Kosten steigen, die Entwicklungszeit wird länger, der Personalbedarf größer.

Der Übergang zur nächsten Konsolengeneration, die heuer erscheinende Playstation 5 und Xbox Series X (SX) könnte dabei zum Sprungbrett für die Anhebung werden. Das zeigt jedenfalls das Beispiel des Publishers Take Two.

Ankündigungs-Video zu NBA 2K21. PlayStation

Wer die Next-Gen-Version will...

Dort hat man beschlossen, den Preis für die kommende Basketballsimulation NBA 2K21 vom bisherigen Konsolen-Standardpreis von 60 Dollar auf 70 Dollar anzuheben, was sich in unseren Breitengraden wahrscheinlich in einen 10-Euro-Anstieg übersetzen wird. Das gilt allerdings nur für die Next-Gen-Fassung des Spieles. Es besteht Grund zur Annahme, dass man dies auch bei künftigen Games für die neuen Plattformen so handhaben wird.

Gleichzeitig hat man auch festgelegt, dass das Spiel nicht von "Xbox Smart Delivery" unterstützt wird. Käufer, die sich die Xbox One-Version holen, werden also nicht die Möglichkeit haben, das Spiel kostenlos auf die Xbox SX-Ausgabe "upgraden" zu können, sondern müssen diese Version separat zum Vollpreis erwerben.

...muss warten oder mehr zahlen

Mit einer Ausnahme allerdings: Wer die teurere "Mamba Forever"-Edition um 100 Dollar kauf, erhält später auch Zugriff auf den Next-Gen-Ableger. Auch wer Grand Theft Auto 5 besitzt, wird es sich für die kommenden Konsolen neu anschaffen müssen – allerdings handelt es sich hier zumindest um ein sieben Jahre älteres Spiel. Wer sich die Playstation 5 noch heuer kauft, bekommt das Game allerdings kostenlos dazu.

Das Vorgehen hat bei einigen Spielern bereits für deutlichen Unmut gesorgt. Es gibt aber zumindest einen Lichtblick. Take Two schließt die Nutzung von Xbox Smart Delivery nicht per se aus, sondern zeigt sich prinzipiell daran interessiert.

Ein Trailer zu Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077

Ubisoft bleibt vorerst bei gewohntem Preis

Gute Nachrichten gibt es für die kommenden Games von Ubisoft. In einem Gespräch mit Investoren hat das Unternehmen erklärt, den 60-Dollar-Basispreis für die heuer noch anstehenden Releases auch für deren Xbox SX- und PS5-Ausgaben beizubehalten. Das betrifft laut aktuellem Releaseplan die Games Farcry 6, Gods & Monsters, Assassin‘s Creed: Valhalla sowie Watchdogs: Legion. Wie es mit Titeln aussieht, die ab 2021 erscheinen, bleibt abzuwarten.

Assassin‘s Creed: Valhalla gehört auch zu den Spielen, die für Xbox Smart Delivery bereits bestätigt sind. Ebenfalls dabei ist das vor wenigen Wochen in den November verschobene, lang erwartete Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. (gpi, 23.07.2020)