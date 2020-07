Aufstieg und Fall eines Gangsterbosses: Al Pacino spielt den kubanischen Flüchtling Tony Montana in "Scarface" – 22.25, 3sat. Foto: AP

19.20 DOKUMENTATION

Kino Kanak – Warum der deutsche Film Migranten braucht Die Rollenangebote für Schauspieler mit Migrationshintergrund bedienen meist Stereotype und sind oftmals klischeebehaftet: Kriminelle, Zuhälter, Gangster, Asylwerber. Warum ist die Branche heute nicht schon weiter? Und wo könnten die Ursachen dafür liegen? Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Der Balkan-Express Slowenien hat geografisch viel zu bieten. Von der felsigen Adriaküste im Westen bis zur fruchtbaren Pannonischen Ebene im Osten. Vom alpinen Hochgebirge im Norden, bis zum slowenischen Karst mit seinen einzigartigen Höhlen im Süden. Mittendrin liegt die lebendige Hauptstadt Ljubljana. Bis 20.15, Arte

20.15 LUSTIG SAMMA

Sommerkabarett Thomas Stipsits serviert Stinatzer Delikatessen, zeigt die lustigsten Szenen aus früheren Programmen und greift auch zur Gitarre. Bis 21.20, ORF 1

20.15 CLASH DER KULTUREN

Mein Onkel Archimedes (CZE/F/D 2017) Der aus Griechenland geflüchtete Immigrant Archimedes kommt 1949, ohne ein Wort Tschechisch zu können, in der Stadt Brno unter. Als überzeugter Sozialist glaubt Archimedes an eine gerechte und freie Welt, die er meint in der Tschechoslowakei endlich gefunden zu haben. Komödie über die Lebensrealität damaliger Immigranten mit Ondrej Vetchy in der Hauptrolle. Bis 21.45, Arte

22.10 TURBULENTER SPASS

Clockwise (GB 1985, Christopher Morahan) Brian Stimpson (John Cleese) ist ein korrekter und ordnungsliebender Schuldirektor. Als er auf dem Weg zu einer Konferenz den Zug verpasst, beginnt jedoch das Chaos: Die Polizei verfolgt ihn wegen Kidnappings und Vandalismus, seine Frau wegen Ehebruchs, und dann sind auch noch die Eltern seiner Schützlinge hinter ihm her. Bis 23.55, Servus TV

22.25 NARBENGESICHT

Scarface (USA 1983, Brian De Palma) Brian De Palmas Remake des Howard-Hawks-Klassikers wurde nicht sehr wohlwollend aufgenommen. Zu Unrecht, denn De Palma gelang es, das 30er-Jahre-Milieu des Originals auf intelligente Weise in die 80er zu verpflanzen. Nunmehr regieren Drogenhandel und Prostitution die Unterwelt, und der Gangster (Al Pacino) ist kein Italoamerikaner mehr, sondern ein kubanischer Flüchtling. Bis 0.50, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Große Völker der Geschichte – Die Germanen Als einheitliches Volk hat es die Germanen nie gegeben, gleichzeitig kann kaum ein europäisches Land nicht auf germanische Ahnen zurückblicken. Hinter der Bezeichnung verbergen sich zahlreiche Stämme und Sippen, die ab Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus in Mittel- und Nordeuropa gelebt haben. Um 23.20 Uhr folgt die Doku Große Völker der Geschichte: Die Araber. Bis 0.05, ORF 2