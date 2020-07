Ein erster Blick auf das Office-Redesign. Foto: Microsoft

Selten war das Redesign einer Software so umstritten, wie einst bei Office 2007. Die vor 13 Jahren eingeführte Sammlung aus Microsofts Büroprogrammen ersetzte die bis dahin gewohnten Listenmenüs mit dem sogenannten "Ribbon". Das "Menüband" stellte von der klassischen Oberfläche um auf ein System aus Reitern und der horizontalen Anordnung der wichtigsten Funktionen mit größeren Schaltflächen.

Nicht jeder wurde seitdem ein Fan des mehrfach überarbeiteten Menüs. Und nun sieht auch Microsoft wieder die Zeit für eine Änderung gekommen. Der IT-Riese aus Redmond gab in einem Posting auf Medium einen ersten kurzen Einblick in die Gestaltung der nächsten Office-Generation.

Microsoft Design

Universalsuche

Die Ribbons werden ausgemustert. An ihre Stelle tritt eine aufgeräumtere Oberfläche. Am oberen Rand des Bildschirms findet sich ein schmaler Streifen mit Schaltflächen, deren Auswahl teilweise vom gerade ausgeführten Arbeitsschritt abhängen soll. Dieser lässt sich optional abdocken und in kompakterem Format als schwebendes Element an beliebiger Stelle platzieren.

Ersichtlich wird aus dem Video auch, dass Microsoft das Menü der Browser- und Desktopausgaben der Programme in großen Teilen vereinheitlichen möchte. Das aufgeräumtere Interface soll touchtauglicher sein und es Nutzern erleichtern, sich auf ihre Arbeit zu fokussieren. Gepaart werden sollen die Änderungen auch mit einer plattformübergreifenden Suchfunktion werden.

Foto: Microsoft

Ein konkretes Datum für die Umstellung hat Microsoft noch nicht vorgelegt. Das Design ist noch nicht finalisiert und derzeit evaluiert man noch die Bedürfnisse von Nutzern weltweit, um Verbesserungen vorzunehmen. Angestrebt wird aber, das neue Menü binnen ein bis zwei Jahren einzuführen.

Die Umstellung auf ein Ribbon-artiges Menü haben teilweise auch andere Anbieter von Office-Software mit ähnlichen Kreationen gesetzt. Manche, darunter auch das OpenOffice- bzw. LibreOffice-Projekt, blieben allerdings dem Konzept mit Dropdowns und Iconleisten verbunden. (red, 23.07.2020)