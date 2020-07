Foto: AFP

Es spricht der Präsident der Vereinigten Staaten und der einzigen Supermacht:

"Es waren 30 bis 35 Fragen. Die ersten Fragen sind sehr leicht. Die letzten Fragen sind viel schwieriger. Wie z. B. eine Gedächtnisfrage. Also etwa so: ‚Person. Frau, Mann, Kamera, TV.‘ Dann sagen sie: ‚Können Sie das wiederholen?‘ Ich sagte: ‚Yeah, es ist: Person. Woman. Man. Camera. TV.‘"

"Okay, dann fragen sie dich andere Fragen, und dann, zehn, fünfzehn, zwanzig Minuten später, sagen sie: ‚Erinnern Sie sich an die erste Frage – nicht die erste Frage, sondern die zehnte Frage? Sagen Sie uns das noch einmal. Können Sie das?‘"

"Sie sagten: ‚Niemand kriegt das richtig hin.‘ Es ist tatsächlich nicht so leicht, aber für mich war es leicht. Und das ist keine leichte Frage. Mit anderen Worten: Sie fragen dich, sie geben dir fünf Namen, und du musst sie wiederholen. Und das ist okay. Wenn du sie nicht in der richtigen Reihenfolge wiederholst, ist das okay, aber es ist nicht so gut. Wenn sie dich 20, 25 Minuten später fragen: ,Gehen Sie zurück zu der Frage und wiederholen sie sie‘, dann sagst du: ‚Person. Frau. Mann. Kamera. TV.‘"

"Und sie sagen: ‚Das ist unglaublich. Wie haben Sie das gemacht?‘ Und ich mache es, weil ich, äh, ein gutes Gedächtnis habe, weil ich kognitiv da bin."

Donald Trump über den Montreal Cognitive Assessment Test, dem er sich unterzogen hat. Er dient der Früherkennung von Demenz. (Hans Rauscher, 24.7.2020)