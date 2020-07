BUCHTIPPS: Andrea Kromoser, familienlektüre.at & Ursula Tichy, buchstart.at

#laut #stark #singen

Beltz & Gelberg

Dieses Buch ist wie eine Schatztruhe voller Überraschungen! 19 Comics und Bildgeschichten sind darin versteckt. Jede Geschichte ist auch ein Gedicht und zusätzlich gibt es zu jeder Gedicht-Geschichte ein Lied. Diese kannst du dir unter dem Link www.beltz.de/lyrikcomics anhören. Gleich das erste Gedicht "Auf den Fels sollte man hinauf" von Michael Hammerschmid gefällt uns besonders gut. Die Illustratorin Claudia Weikert hat dazu witzige Bilder von einem Fuchs gezeichnet, der viel ausprobiert, sogar was Verbotenes.

Stefanie Schweizer (Hg.), "Lyrik-Comics. Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren". € 17,50 / 104 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2019. Ab 6 Jahren

#hunde #freund #vorlesen

Obelisk

Wahre Superhelden kümmern sich um Hundegacki. Das findet Max, genannt "Qualle", als er das erste Mal das Häufchen eines Vierbeiners entsorgt. Denn Qualle wünscht sich nichts sehnlicher als einen eigenen Hund. Doch seine Eltern sind strikt dagegen. Wie er es schließlich schafft, sich im Tierheim seinen Traum zu erfüllen und warum er dafür viele Bücher braucht, liest du in dieser super witzigen und illustrierten Geschichte. Außerdem erfährst du jede Menge über den Umgang mit den beliebten Haustieren und wie man richtiges Hunde-Lego herstellt.

Lena Raubaum, "Qualle im Tierheim". Mit Bildern von Sabine Kranz. € 12,00 / 96 Seiten. Obelisk, Wien 2020. Ab 8 Jahren oder zum Vorlesen.

#weite #welt #reise

Moritz Verlag

"Wir können mit dem Finger auf der Landkarte reisen." Kennst du diesen Spruch? Möchtest du so eine "Reise" probieren? Dafür brauchst du eine Straßenkarte auf Papier oder auf dem Bildschirm, einen Atlas oder einen Globus – und deinen Zeigefinger. Der Finger "reist" quer über die Karte, wohin er gerade möchte und deine Phantasie kommt dorthin mit. Super passt das Spiel auch zu diesem Buch! Denn hier entdeckst du auf den Karten von Ländern aus der ganzen Welt neben Städten, Flüssen und Bergen auch Gebäude, Tiere und Leute!

Aleksandra Mizielińska/Daniel Mizieliński, "Alle Welt. Das Landkartenbuch". Aus dem Polnischen von Thomas Weiler. € 35,- / 152 Seiten. Moritz, Frankfurt am Main, Erweiterte Neuausgabe 2018. Ab 6 Jahren.

Games: Daniel Koller

Townscaper

"Plopp" und schon steht das erste Gebäude. Bei Townscaper kannst du ganz schnell richtig schöne Miniaturstädtchen auf Wasser bauen. Mit jedem Klick wird ein neues Element hinzugefügt. Du kannst da und dort herumklicken und schon ist dein Städtchen gewachsen. Innerhalb weniger Minuten hast du so etwas geschaffen – sei es ein buntes Altstadtlabyrinth oder eine futuristische Stelzenkonstruktion. Ist die Arbeit getan, kannst du dein Städtchen dann ganz einfach per simplem Copy-Paste mit anderen teilen. (Windows)

Animal Crossing: New Horizons

Man muss sich nicht in einen Flieger setzen, um einen Inselurlaub einzulegen. Bei Animal Crossing: New Horizons verabschiedest du dich aus der stressigen Großstadt und fängst ein neues Leben auf einer Insel an. Dort sammelst du Obst, jagst Insekten und gehst Angeln. Damit kannst du wiederum Geld verdienen, das in den Aufbau deiner Insel gesteckt wird. So kommen mit der Zeit immer mehr Nachbarn und Aufgaben hinzu, dass dir trotz wunderschönem Strand und Sonnenschein nicht fad wird. (Nintendo Switch)

Super Mario Odyssey

Installateur Mario hat es nicht leicht. Immer wieder muss er Prinzessin Peach von Bösewicht Bowser retten. Dieses Mal hat sich der Mann mit dem Schnauzer Unterstützung geholt: Seine Kappe. Diese hat allerlei Tricks drauf und hilft dir bei der Lösung von Rätseln oder der Bekämpfung von nervigen Gegnern. In Super Mario Odyssey gibt es viel zu tun. So besuchst du eine Wasserwelt, eine Großstadt und dann auch noch den Mond. Mit deiner Kappe bist du aber für alles und jeden bestens gerüstet! (Nintendo Switch)