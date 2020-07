Foto: AP Photo/Craig Ruttle

New York – Michael Cohen, der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, wird am Freitag aus dem Gefängnis entlassen. Dies ordnete ein Richter am Donnerstagabend an. Den Rest seiner Freiheitsstrafe soll Cohen nun im Hausarrest verbüßen.

Cohen war bereits Ende Mai aufgrund der Corona-Pandemie in den Hausarrest entlassen worden. Anfang Juli wurde er wieder in Gewahrsam genommen – zu Unrecht, wie ein Richter nun feststellte. Demnach wollten die Bundesbeamten damit nur verhindern, dass Cohen sein geplantes Buch über Trump fertigschreiben und die Inhalte in den sozialen Medien diskutieren könne. Dieser "Vergeltungsschlag", so der Richter, sei unzulässig, wie die "New York Times" berichten. Denn Cohen habe laut erstem Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten das Recht, ein Buch zu publizieren. Am Montag hatte Cohen deswegen bereits die Bundesbeamten verklagt.

Rückblick

Ein New Yorker Gericht hatte Cohen im Dezember 2018 wegen Steuer- und Finanzdelikten sowie Falschaussagen verurteilt. Die Delikte beging Cohen großteils im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit für Trump und dessen Konzern. Im Zuge der Ermittlungen gegen Cohen entzweiten sich Trump und sein früherer Anwalt. Cohen kündigte unter anderem an, dass das Buch Trump als Rassisten bloßstellen werde. (red, Reuters, APA, 23.7.2020)