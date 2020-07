[Coronavirus] Frage & Antwort: Wo gilt nun die erweiterte Maskenpflicht?

[Inland] Sobotkas Demokratie-Appell an Muslime für Grüne "völlig inakzeptabel"

Ein ÖVP-Wasserzeichen sorgt für feurige Debatten im U-Ausschuss

Asylwerber in Lehre: ÖVP schmettert Anschobers Verhandlungswunsch ab

[International] EU-Parlament übt scharfe Kritik am Budgetdeal vom Wochenende

China lässt US-Konsulat in Chengdu schließen

[Wirtschaft] Köchin und Politikerin Sarah Wiener mit Restaurants insolvent

Wirecard-Skandal: Maßnahmenkatalog soll Finanzaufsicht mehr Macht einräumen

[Panorama] Wien: Zehn Jahre Haft für Kämpfer der Terrorgruppe "Emirat Kaukasus"

[Web] Microsoft verpasst Office komplett neues Design ohne umstrittenes Ribbon-Menü

[Sport] 1:2 gegen Udinese: Juventus muss Meisterfeier verschieben

Dadic knackt Stunden-"Weltrekord" im Siebenkampf

[Jobs] Der schlaue Fuchs, die Nachteule oder doch der Bürohengst? Welches Arbeitstier seid ihr? Findet es mit dem Quiz heraus und probiert auch gleich unseren neuen Instagram-Filter.

[Wetter] Alles dabei am Freitag: Sonne, Wolken und gewittrige Schauer. Im Osten zunächst viel Sonne, von Westen kommen Regenschauer und Gewitter. Es wird 19 bis 23 Grad warm.



[Zum Tag] Am 24. Juli 1908 lief beim Marathonlauf der Olympischen Sommerspiele in London der Italiener Dorando Pietri als Erster ins Stadion ein, war aber so entkräftet, dass er mehrfach zusammenbrach und schließlich nur mit fremder Hilfe über die Ziellinie kommt. Der Sieg wurde ihm daraufhin aberkannt und der US-Amerikaner John Hayes zum Olympiasieger erklärt.