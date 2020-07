Dass die Passagierdrohne ohne Piloten fliegen kann, wurde bereits bewiesen. Bei einem zehnminütigen Flug in China waren nun das erste Mal auch Menschen an Bord. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Der chinesische Technologiekonzern Ehang hat Anfang vergangener Woche ein neues Kapitel im autonomen Flug geschrieben. Das erste Mal hob das Fluggerät 216 eVTOL mit Passagieren zu einer Tour über den Fischerkai in Yantal, China, ab. Der Flugzeughersteller hat in den letzten Jahren schon öfter bewiesen, dass die 216 ohne Piloten fliegen kann. Dies ist jedoch das erste Mal, dass ein Hersteller vom Prototyp zum kommerziellen Lufttourismus übergeht und das Potenzial des Fahrzeugs als Lufttaxi mit Passagieren an Bord zeigt.

"Die positive Unterstützung und das positive Feedback haben unsere Entschlossenheit gestärkt, den Menschen diesen neuen Mobilitätsstil näherzubringen", sagte CEO Hu Huazhi nach den Flügen.

EHang

Die Yantal-Besichtigungstour war der Höhepunkt einer zweijährigen Welttournee, bei der die 216 mehr als 2.000 Flüge in 21 Städten und sechs Ländern durchgeführt hat.

Flugtaxidienst

Die 216 ist ein zweisitziges Flugzeug mit 16 Propellern, die von 16 Elektromotoren angetrieben und von einer 17-Kilowatt-Batterie angetrieben werden. Laut veröffentlichten Berichten fliegt das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 95 Kilometer pro Stunde und einer Reichweite von ungefähr 32 Kilometer, abhängig von der Nutzlast. Während es sich selbstständig fliegt, kann sein Betrieb entweder von den Passagieren an Bord oder von einer zentralen Kontrollstation überwacht werden. Das Flugzeug verfügt außerdem über Back-up-Systeme, um die Flugsicherheit zu gewährleisten.

Das in China ansässige Unternehmen Ehang, das an der Nasdaq notiert ist, war schneller auf dem Markt als andere Wettbewerber in diesem Sektor. Es gab kürzlich bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der LN Holdings in Shenzen, China, eingehen wird, um einen Lufttaxi-Service zum und vom LN Garden Hotel anzubieten.

Das Unternehmen hat den Flugtaxidienst als einen potenziellen Markt ins Visier genommen, geht aber auch davon aus, dass der 216 eine Rolle bei der Zustellung auf kurze Distanz, bei der Reaktion auf Notfälle und in der Logistik spielen wird. Das Unternehmen plant, die Produktion des 216 noch in diesem Jahr in Österreich aufzunehmen. Ehang sagte nicht, ob man plant, mehr Flüge über die Yantal Waterfront anzubieten. "Ich habe zum ersten Mal eine solche Vogelperspektive erlebt", sagte einer der Teilnehmer nach dem zehnminütigen Flug. "Ich kann es kaum erwarten, eine weitere Reise zu unternehmen." (red, 26.7.2020)