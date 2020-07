Noch als "Verband Freier Radios" im Web: Die Seite der gerade um Community-Fernsehsender erweiterten Vereinigung nicht kommerzieller Sender. Foto: Verband Freier Radios Screenshot

Unter dem Dach des Verbands der Freien Radios werden in Zukunft auch die Interessen österreichischer Community-Fernsehsender vertreten. Im Rahmen einer Generalversammlung wurde der Name von "Verband Freier Radios Österreich" einstimmig in "Verband Freier Rundfunk Österreich" geändert.

Gleichzeitig wurde der Vorstand neu gewählt. Den Vorstandsvorsitz übernimmt Christian Jungwirth, Geschäftsführer von Okto. Geschäftsführerin des Verbandes Freier Rundfunk Österreich bleibt bisher Helga Schwarzwald.

Schwarzwald sieht den Verband "gestärkt durch neue Mitglieder, Perspektiven und Kompetenzen" als "noch stärkere Interessenvertretung für die werbefreien und gemeinnützigen Rundfunksender in Österreich". (red, 24.7.2020)