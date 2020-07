Der US-amerikanischer Spitzenkoch und Foodwriter nimmt seine Videos aus dem "Point of View" auf. Als Hobbykoch kann man sich Handgriffe abschauen

Foto: Screenshot Youtube

Starköche gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Starköche, die gerne vor die Kamera treten, ebenfalls. Spannend wird es erst dann wieder, wenn sie Platz hinter der Kamera nehmen.

J. Kenji López-Alt ist ein US-amerikanischer Spitzenkoch und Foodwriter. Neben der Haupttätigkeit in seinem Restaurant, der Wursthall in San Mateo, Kalifornien, ist Kenji, wie ihn seine User nennen sollen, sehr aktiv auf seinem Youtube-Kanal. Denn der hat einen besonderen Kniff.

Kenji nimmt nämlich so gut wie alle seine Videos aus dem POV, dem "Point of View", auf. Das bedeutet: Die Kamera sitzt auf seiner Stirn und versetzt den Zuschauer in seine Lage. Wir dürfen ihm beim Kochen quasi über die Schulter schauen.

Faszinierender Perspektivwechsel

Dieser Perspektivwechsel ist faszinierender, als er sich im ersten Moment anhört. Denn als Hobbykoch kann man sich dadurch nicht nur den einen oder anderen Handgriff abschauen. Kenji zeigt auch, wie man seine Küche während des Kochens herrlich organisiert und sauber hält.

Dazu kommen noch die wunderbaren Rezepte, die er vorführt. Gegrillte Pizza, Menemen, allerlei asiatische Gerichte oder auch nur das perfekte Grilled Cheese Sandwich. Da ist für jeden etwas dabei, und vieles davon ist zum Nachkochen ideal. Dazu kommt Kenjis ruhige Stimme und sympathische Art, plus tolle Anekdoten aus dem Leben und der Vergangenheit eines Spitzenkochs. Ein rundum gelungener Kanal, der einen nicht mit Hunger zurück-, sondern mit genügend Motivation zum Selberkochen entlässt. (Thorben Pollerhof, 25.7.2020)