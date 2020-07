Teleakademie, Panorama, Sommerinterviews in ARD und ZDF, Little Miss Sunshine, Le Nozze di Figaro – dazu die Radiotipps: Frühstück bei mir mit Julian Le Play

Teleakademie: Emanzipation – Ein Kleiderwechsel Wie sich die Emanzipation in den Winkeln des Alltagslebens niederschlug, wie Verhaltensweisen und Lebensformen dem Stil der neuen Frau angepasst wurden, ist wenig bekannt. Die Historikerin Hannelore Schlaffer zeigt diese stilbildenden Nebensächlichkeiten der großen Bewegung, für die es sich auch lohnt, früher aufzustehen. Bis 7.30, 3sat

Panorama Nina Horowitz wühlt dieses Mal ziemlich zünftig im ORF-Archiv und wird beim Thema österreichische Volksmusik in den Untiefen der österreichischen Seele fündig: In der Stadt und vor allem auf dem Land wurde in den 1960er-Jahren mit viel Ernsthaftigkeit und Engagement die Volkskultur gepflegt und im Familienkreis musiziert. Bis 13.30, ORF2

Sommerinterview Die ARD beginnt den Gesprächsreigen mit deutschen Parteigrößen. Zum Auftakt: Bernd Riexinger, Parteivorsitzender der Linken.

Bis 18.30, ARD

Berlin direkt – Sommerinterview Shakuntala Banerjee spricht mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Bis 19.30, ZDF

Little Miss Sunshine(USA 2006, Jonathan Dayton, Valerie Faris) Dickerchen Olive möchte am Schönheitswettbewerb "Little Miss Sunshine" teilnehmen und verpflichtet ihre Familie, ihr behilflich zu sein. Eine gestresste Mutter, ein Loser-Vater, ein sexsüchtiger Kokser-Opa, ein stiller Bruder und ein schwuler Onkel zeigen, wie schön Familie sein kann.

Bis 21.55, Arte

Le nozze di Figaro ORF 3 zeigt eine Aufführung von den Salzburger Festspielen aus dem Jahr 2006 unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Ildebrando D’Arcangelo, Bo Skovhus, Anna Netrebko ernteten stürmischen Applaus. Bis 1.00, ORF3

Die letzte Party deines Lebens (Ö 2018, Dominik Hartl) Für gewöhnlich bringt so eine Maturareise viel Erfreuliches – Party und Spaß sowie etliche erste Erfahrungen, Alkohol und Körper. Die Intensität dieser Maturafahrt übersteigt allerdings das Maß des Erwartbaren. Es geht ums nackte Überleben. Karin Lomot und Robert Buchschwenter wagen sich ins noch nicht ganz abgegriffene Genre des österreichischen Horrorfilms. Bis 23.20, ORF2

Mythos Mossad – Israels geheime Krieger Seit seiner Gründung sieht sich der Staat Israel von Gegnern umringt. Eine Antwort auf die Bedrohung ist der Mossad: Der israelische Geheimdienst wurde als "Lebensversicherung" gegen einen zweiten Holocaust gegründet. Teils spektakuläre Operationen sorgen immer wieder für internationales Aufsehen.

Bis 0.30 ZDF