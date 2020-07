SMS-Nachrichten zeigen, wie sich Thomas Schmid in den Öbag-Chefsessel befördern wollte

Thomas Schmid ist Vorstand der Öbag und verwaltet für den Staat ein Milliardenportfolio. Die Stellenausschreibung für seinen Job soll er selbst mitformuliert haben. Foto: APA/Hans Punz

Post, OMV, Telekom, Verbund – einige der größten Unternehmen des Landes stehen im Teilbesitz des Staates. Verwaltet werden sie in der Österreichischen Beteiligungs AG, kurz Öbag. Sie hantiert mit Milliarden von Euro. Wo so viel Macht zusammenkommt, wird eine Postenbesetzung schnell zum Politikum. Renate Graber und Fabian Schmid vom STANDARD haben zu Ungereimtheiten in der Öbag recherchiert und lesen brisante SMS-Nachrichten von Öbag-Chef Thomas Schmid vor. (red, 24.7.2020)

