Die Bar ist Luckys (Harry Dean Stanton, re.) zweites Zuhause. Dort trifft er seine Freunde, zum Beispiel Howard (David Lynch), der ihm vom Verschwinden seiner Riesenschildkröte namens Präsident Roosevelt erzählt: "Lucky", 23.50, 3sat. ZDF und Stefania Rosini

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin garantiert Corona-frei: Mikrobiom – so beeinflusst es die Gesundheit. / Genaue Diagnose – MRT statt Biopsie. / Erste Hilfe bei Insektenstichen. / Entschleunigung. / Heißer Sommer – kühle Getränke? / Tipp: Phosphor. Bis18.05, ORF2

19.20 DOKUMENTATION

Die Erben von Woodstock – Junge Musiker aufden Spuren des Mythos Der Film erzählt die Geschichte des legendären Festivals Woodstock und blickt mit einer neuen Musikergeneration auf ihre musikalischen Vorväter: Was ist geblieben von der Hippie-Ära? Bis 20.00, 3sat

20.15 LANDKRIMI

Der Tote im See (Ö 2018, Nikolaus Leytner) Josef Hader richtet es wieder als melancholischer Expolizist in Oberösterreich. Dieses Mal geht es um eine Leiche am Stausee. Maria Hofstätter, Erni Mangold und Fritz Karl leisten Hader Gesellschaft – und machen dem braven Manne das Leben nicht einfacher. Bis 21.50, ORF 1

20.15 KINDHEIT

Begabt – Die Gleichung eines Lebens (Gifted, USA 2017, Marc Webb) Nach dem Tod seiner Schwester zieht ein ehemaliger Professor seine Nichte Mary groß. Bei ihr wird eine Hochbegabung festgestellt. Es entwickelt sich ein Familienstreit, ob Mary gefördert werden oder ihre Kindheit genießen dürfen sollte. Captain-America-Darsteller Chris Evens ist als liebevoller Ziehvater das Highlight des eher klischeehaften Streifens. Bis 22.25, ProSieben

20.15 DER HOFER WAR ES NICHT

Die Aldi-Brüder (D 2018, Raymond Ley) Am 29. November 1971 wird der Unternehmer Theo Albrecht Opfer einer Entführung. Gefordert wird die bis dato höchste Lösegeldsumme in der Bundesrepublik. Zu dem Zeitpunkt haben sich die Brüder Theo und Karl das Land des Billigmarktes längst untereinander aufgeteilt. Es folgen 17 Tage Martyrium – Thema des Dokudramas mit Arnd Klawitter und Christoph Bach. Bis 21.45, WDR

20.15 OPER

Das Rheingold Aufzeichnung von den Bayreuther Festspielen aus dem Jahr 1991 von Harry Kupfers Inszenierung der Wagner-Oper unter der Leitung von Daniel Barenboim. Bis 22.55, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Die Künstler, die Antisemiten und die Festspiele – Die Salzburger Festspiele 1920–1938 Von Beginn an war das Festival begleitet von antisemitischen Angriffen. Dass die jüdischen Künstler katholische Stoffe verwendeten, war alles andere als gern gesehen. Um 21.05 folgt ein Film über die Festspiele im Mustergau. Bis 21.55, ORF3

22.25 JAGD

Rivalen unter der Sonne (Soleil Rouge, ESP/F/IT, Terence Young) Der Samurai Kuroda (Toshiro Mifune) tut sich mit dem Banditen Link (Charles Bronson) zusammen, um ein kostbares Schwert zurückzuerobern. Bei einem Überfall ist es dem Bandenchef Gotch (Alain Delon) in die Hände gefallen. Bronson in seiner Paraderolle als harter Mann. Bis 0.15, SWR

23.50 DOKUMENTATION

Die Sonnenmenschen von Tokelau Drei kleine, einsame Atolle mitten im Pazifik als Pioniere in Sachen Energieerzeugung: Tokelau ist die erste Nation der Welt, die ihre Stromproduktion zu 100 Prozent auf Solarenergie umgestellt hat. Bis 0.35, Arte

23.50 GUTER MANN

Lucky (USA 2017, John Carroll Lynch) Lucky lebt als 90-Jähriger mit skurrilen Ritualen in den Tag hinein. Dann macht ihm ein Kollaps die eigene Vergänglichkeit bewusst. Liebe- und humorvoll zeichnet der Film das Porträt eines Eigenbrötlers. Harry Dean Stantons letzte große Filmrolle. Bis 1.15, 3sat