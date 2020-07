Brrrmmm. Foto: imago images/HochZwei

Die Formel-1-WM ist am Freitag um drei weitere Europa-Rennen erweitert worden. Der Motorsport-Weltverband hat für 11. Oktober einen Grand Prix auf dem Nürburgring in Deutschland angesetzt, auch ein Rennen in Imola und erstmals in Portimao in Portugal wurden fixiert. Endgültig abgesagt wurden wegen der Corona-Pandemie hingegen vier Übersee-Rennen, und zwar in den USA, Mexiko, Brasilien und Kanada. (APA, 24.7.2020)