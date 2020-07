[Coronavirus] Corona-Hotspot St. Wolfgang? Mindestens 26 Fälle in mehreren Hotels

Ab Montag Einreise aus 32 Risikogebieten nur noch mit negativem Corona-Test

[International] Großbritanniens Premier Johnson gesteht Fehler in Corona-Pandemie ein

Die Rückkehr des Osmanischen Reichs

[Inland] Der krasse Widerspruch im Zentrum der Schredder-Ermittlungen

Podcast: Die Öbag-Affäre – Der brisante Werdegang eines ÖVP-Manns

Doskozil kündigt in Causa Mattersburg-Bank eine Amtshaftungsklage an

Straches Wohnsitz wird zum Thema für die Wien-Wahl

[Panorama] Vier Verletzte durch Blitzschlag auf Klettersteig in Oberösterreich

[Wohnungssuche] Bald beginnt die heiße Phase der WG-Zimmer Suche! Startet eure Suche auf immobilien.derStandard.at und findet eure neue Unterkunft und die WG-Abenteuer können beginnen.



[Wetter] Wolken und ein wenig Regen am Vormittag. Es wird sonniger und am Nachmittag auch wieder Gewitter und Regenschauer. Es wird 20 bis 27 Grad warm.



[Zum Tag] Am 25. Juli 1897 brach Jack London mit seinem Schwager auf, um nach dem Goldrausch am Klondike River am Goldfieber zu partizipieren. Als Goldsucher hat er kein Glück, doch seine Erlebnisberichte werden später erfolgreich.