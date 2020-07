Chinesische Polizisten marschieren vor dem Konsulat in Chengdu. Foto: AFP/NOEL CELIS

Chengdu – Das US-Konsulat im südchinesischen Chengdu bereitet sich auf die Schließung vor. Mitarbeiter der Auslandsvertretung packten am Samstag ihre Sachen und entfernten US-Insignien von dem Gebäude. Bis wann die Konsulatsmitarbeiter das Gebäude verlassen haben müssen, ist bisher unklar.

Reinigungskräfte schleppten am Samstagmorgen bereits mehrere große Müllsäcke aus dem Gebäude. Ein Arbeiter entfernte zudem die runde Konsulatsplakette von der Fassade. Die US-Flagge blieb zunächst noch hängen.

Betriebserlaubnis entzogen



Die chinesischen Behörden hatten dem US-Konsulat in Chengdu am Freitag die Betriebserlaubnis entzogen. Zuvor hatten die USA die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet. Das Außenministerium in Peking erklärte, die Schließung des Konsulats in Chengdu sei eine "legitime und notwendige Reaktion auf die unverschämten Maßnahmen der Vereinigten Staaten".

Die Beziehungen zwischen Washington und Peking sind unter anderem wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes zu Hongkong stark belastet. Auch die Verhängung von US-Sanktionen gegen ranghohe Vertreter der Kommunistischen Partei Chinas wegen des Vorgehens Pekings gegen die muslimische Minderheit der Uiguren sorgte zuletzt für erhebliche Spannungen zwischen beiden Ländern, die seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zudem wegen Handelsstreitigkeiten über Kreuz liegen. (APA, AFP, 25.7.2020)