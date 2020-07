Die Jugendlichen wurden im Wiener Prater von einem Mann belästigt. Foto: EPA/Zoltan Balogh

Wien – Zwei Mädchen, beide 13 Jahre alt, sollen von einem Mann im Wiener Prater sexuell belästigt und sogar mit einem Messer bedroht worden sein. Der 32-Jährige wurde festgenommen, das Stanleymesser wurde bei ihm gefunden, berichtete die Polizei.

Die 13-Jährigen waren in einer Gruppe mit anderen Mädchen unterwegs, als sie von dem Beschuldigten angesprochen und körperlich bedrängt sowie schließlich sogar bedroht wurden, so die Angaben. Den Polizisten, die zu dem Vorfall gegen 19:45 Uhr am Calafatiplatz gerufen worden waren, bestätigten drei weitere der Teenager die Vorgänge.

Der afghanische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Er bestreitet die Vorwürfe. "Der Mann befindet sich in polizeilicher Anhaltung, die Erhebungen laufen", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Ermittelt wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der gefährlichen Drohung. (APA, 25.7.2020)