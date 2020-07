Laurent Duvernay-Tardif von Super-Bowl-Sieger Kansas City ist Doktor der Medizin und zieht Job in der stationären Pflege vor

Laurent Duvernay-Tardif lässt die Saison sausen. Foto: AP/ Brynn Anderson

Kansas City (Missouri) – Laurent Duvernay-Tardif von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs ist der erste Footballer, der die Möglichkeit in Anspruch nimmt, wegen des Coronavirus auf die nächste Saison zu verzichten. Der Offensive Lineman aus Kanada hat ein abgeschlossenes Medizinstudium und arbeitete in den vergangenen Wochen und Monaten in einer stationären Pflegereinrichtung nahe seiner Heimatstadt Montreal.

Die NFL hat mit der Spielergewerkschaft NFLPA ausverhandelt, dass Profis, die wegen Covid-19 ernste Bedenken haben, unkompliziert von ihren Vertragspflichten zurücktreten können, aber trotzdem abgesichert sind. Laut US-Medien wird Duvernay-Tardif in der kommenden Saison 150.000 US-Dollar (129.221,23 Euro) bekommen. 2,75 Millionen wären es demnach, wenn er regulär spielen würde.

"Während der Offseason an vorderster Front zu sein, hat mir eine andere Perspektive auf die Pandemie eröffnet", erklärte der 29-Jährige auf Twitter. "Ich kann es mir nicht erlauben, möglicherweise den Virus weiterzutragen, indem ich den Sport betreibe, den ich liebe. Wenn ich ein Risiko eingehe, dann werde ich das tun, wenn ich mich um Patienten kümmere." Duvernay-Tardif ist laut Liga-Angaben der einzige NFL-Spieler mit einem Doktorat. (APA/Reuters, 25.7.2020)