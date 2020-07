Spanischer Serienweltmeister brach Qualifying ab und wird am Sonntag nicht am Start stehen – Kofler in Moto3 24.

Fabio Quartararo ist aktuell der schnellste Akteur in der Moto-GP. Foto: imago/Cordon Press/Miguel

Jerez de la Frontera – Auftaktsieger Fabio Quartararo hat sich auch beim zweiten MotoGP-WM-Lauf in Jerez die Pole Position gesichert. Das Blitz-Comeback von Titelverteidiger Marc Marquez ist hingegen vier Tage nach seiner Operation gescheitert. Der Spanier, der sich in der Vorwoche einen Bruch im rechten Oberarm zugezogen hatte, beendete das Qualifying am Samstag wegen zu großer Schmerzen vorzeitig und wird am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und ServusTV) nicht starten. Die Schmerzen waren schlicht zu stark und ließen keinen Einsatz zu. "Wir werden kein weiteres Risiko eingehen", sagte Honda-Teammanager Alberto Puig.

Marquez verpasst somit erstmals seit seinem Aufstieg in die MotoGP 2013 ein Rennen. Beim Auftakt am vergangenen Wochenende in Jerez war der 27-Jährige nach seinem Sturz ebenfalls leer ausgegangen. Die nächste Chance für ein Comeback bietet sich am 9. August in Brünn.

Der Franzose Quartararo verwies bei großer Hitze in 1:37,007 Minuten seinen Yamaha-Markenkollegen Maverick Vinales (+0,095 Sek.) und Francesco Bagnaia (Ducati/0,169) auf die weiteren Plätze der ersten Startreihe. Bester KTM-Pilot hinter Valentino Rossi war Miguel Oliveira auf Platz fünf. In der Moto3 geht der Oberösterreicher Maximilian Kofler auf seiner KTM vom 24. Startplatz ins Rennen. (APA, 25.7.2020)