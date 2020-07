Die Truedepth-Kamera des iPhones ermöglicht die Entsperrung mittels Face ID und einige Augmented-Reality-Funktionen – vielleicht gibt es in Zukunft auch Zoom-Calls mit Gesichtsfiltern?

Foto: APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Apple-Nutzer, die die neueren Modelle des iPhones oder iPad Pros besitzen, wissen, wie schnell man sich an die handfreie Entsperrung des Gerätes mittels Face ID gewöhnt. Für Macbooks und iMacs gibt es die Funktion noch nicht. Das lang erwartet Feature scheint sich nun jedoch in den Startlöchern zu befinden – in der aktuellen Beta für das kommende MacOS Betriebssystem Big Sur wurden Hinweise auf die Implementierung von Face ID entdeckt.

Codename "Pearlcamera" gefunden



Seitdem die "Truedepth"-Kamera 2017 erstmals für das iPhone X vorgestellt wurde, und ein Blick auf das Gerät reicht, um die neusten iPhone Modelle (ausgenommen dem Budget-Modell SE) zu entsperren, gehen neue MacOS Geräte immer wieder leer aus. 9to5Mac berichtet nun von Hinweisen, die sich ein der Beta 3 des neuen MacOS Big Sur finden lassen, und zwar der Codename "Pearlcamera". Die gleiche Bezeichnung kam nämlich in einer Beta-Version des iPhone X zu Verwendung, jenem Gerät, mit welchem die Truedepth-Kamera ihr Debüt feierte. Ähnlich zur iOS-Version sind auch Codes namens "Biocapture" und "Facedetect", die in der Beta zu sehen sind. Für 9to5Mac sind sie ein Indiz für eine Art von neuer biometrischer Gesichtserkennung.

Feature für neue Macs mit ARM-Porzessoren erwartet



Wann und für welche Mac-Modelle die neue Gesichtserkennungs-Funktion erscheinen wird, ist noch unbekannt. Vermutet wird, dass die Funktionsweise des Features ähnlich wie auf dem iPhone und iPad Pro ausfallen wird. Neben der Entsperrung mittels Face ID ermöglicht die Truedepth-Kamera auch Augmented-Reality-Apps und Spielereien, wie die animierten Memojis.

Mit den für Ende 2020 erwarteten ersten Mac-Geräten, die mit Apples eigenen ARM-Prozessoren laufen sollen, werden Nutzer künftig auch alle iOS-Apps unter MacOS ausführen können. Dies ist sicherlich ein weiterer Grund für Apple, die Truedepth-Kamera auch für Macs bereitzustellen. (25.07.2020)