Bolsonaro mit Banane. Foto: Afp / EVARISTO SA

São Paulo – Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist eigenen Angaben zufolge nicht mehr mit dem Coronavirus infiziert. Das Staatsoberhaupt hat das nach wochenlanger Quarantäne in seiner Residenz bekanntgegeben. Ein Coronavirus-Test habe ein negatives Ergebnis gehabt. Bolsonaro hatte Anfang Juli die Ansteckung mit dem Virus bekannt gemacht. Details zu dem Test nannte er nicht.

Bolsonaro veröffentlichte auch ein Foto von sich mit einer Schachtel Hydroxychloroquin. Das Medikament, das üblicherweise gegen Malaria eingenommen wird, ist als Mittel gegen das Coronavirus umstritten, da seine Wirksamkeit wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist.

2,3 Millionen Infizierte in Brasilien

In Brasilien haben sich rund 2,3 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. Nur in den USA sind mehr Menschen infiziert. Bislang sind rund 85.000 Personen in dem südamerikanischen Land an Covid-19 gestorben. Die Lungenkrankheit kann durch das Virus ausgelöst werden.

Bolsonaro hat die Gefahren des Virus immer wieder kleingeredet. Er verstieß wiederholt gegen die von örtlichen Behörden verhängte Maskenpflicht, auch nachdem ein Richter Ende Juni zu seinen Ungunsten geurteilt hatte. Außerdem wehrte sich der Präsident gegen die von der WHO empfohlenen Abstandsregeln. (Reuters, 25.7.2020)