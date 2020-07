Regis Philbin war in den USA als Fernsehlegende berühmt. Foto: afp / angela weiss

Washington – Der US-amerikanische Fernsehmoderator Regis Philbin ist gestorben. Das berichtet das Magazin "People" in seiner Online-Ausgabe. Demnach sei Philbin im Alter von 88 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, wie die Familie in einer Stellungnahme bekanntgegeben haben.

"Seine Familie und seine Freunde sind ewig dankbar für die Zeit, die sie mit ihm verbringen durften – für seine Wärme, seinen legendären Sinn für Humor und seine einzigartige Fähigkeit, aus jedem Tag etwas zu machen, worüber es sich zu reden lohnt", heißt es in dem Statement.

Philbin war Gastgeber mehrerer Talk- und Spieleshows – unter anderem der amerikanischen Ausgabe von "Who Wants to be a Millionaire?". Laut der Nachrichtenagentur Reuters verbrachte er mehr Stunden vor einer Kamera als jeder andere in der Geschichte des US-Fernsehens. (Reuters, 25.7.2020)