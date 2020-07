In dem Tourismusort wurden am Samstag mehr als 600 Abstriche vorgenommen. Erster Verdachtsfall in Nordkorea. Das Wichtigste des Tages im Überblick

Dieser Babyelefant steht zwar in St. Wolfgang, wurde aber offenbar nicht immer ernst genommen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Das Wichtigste in Kürze:

Die Zahl der Corona-Infizierten im Tourismusort St. Wolfgang ist auf 44 Personen gestiegen

im Tourismusort ist auf 44 Personen gestiegen Die am Freitag veröffentlichte novellierte Einreise-Verordnung des Gesundheitsministeriums tritt ab Montag (27. Juli) in Kraft. Für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich, die sich an diesem Stichtag bereits im Ausland befinden, gelten die Änderungen erst ab Samstag (1. August).

tritt ab Montag (27. Juli) in Kraft. Für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich, die sich an diesem Stichtag bereits im Ausland befinden, gelten die Änderungen erst ab Samstag (1. August). Beinahe 16 Millionen Corona-Fälle weltweit , knapp 643.000 Todesfälle

, knapp 643.000 Todesfälle Frankreich will kostenlose Corona-Tests bereitstellen

bereitstellen In Nordkorea wurde ein erster Corona-Verdachtsfall gemeldet

Die Zahl der Fälle im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut hat sich am Samstagabend weiter erhöht. Mit Stand Samstag 21 Uhr habe es 44 Fälle gegeben, 258 Testergebnisse seien ausgewertet worden, teilte das Land Oberösterreich der APA mit. Unter den Infizierten seien Mitarbeiter von elf Betrieben, allerdings sei nur ein Gast betroffen.

Am Samstag wurden im Laufe des Tages 628 Abstriche vorgenommen. Die restlichen Ergebnisse werden am Sonntagnachmittag vorliegen, hieß es seitens des Landes weiters. 309 der Tests fielen dabei auf Tourismusmitarbeiter, vor allem in den betroffenen Betrieben, aber auch bei Praktikantinnen und Praktikanten anderer Häuser. Die anderen 319 Tests wurden bei Gästen oder Einheimischen durchgeführt, die vom Angebot Gebrauch machten, sich bei der Drive-In-Station bei der Dienststelle des Roten Kreuz St. Wolfgang auf Kosten des Landes testen zu lassen.

ORF-Redaktuer Johannes Reitter berichtet über die aktuelle Corona-Situation in St. Wolfgang.







Beim Gros der bisher positiv getesteten Personen handelt es sich mit 26 um Praktikanten aus unterschiedlichsten Schulen und Bundesländern, bei zwei um ihre Vorgesetzten. Eine weitere erkrankte Person hatte Kontakt zu einer bereits infizierten Praktikantin. Alle mit einem positiven Test wurden in Quarantäne geschickt.

"Bis dato ist niemand schwerer erkrankt", sagte der Bezirkshauptmann von Gmunden, Alois Lanz, am Vormittag. Die Betroffenen zeigten nur leichte oder keine Symptome. Noch sei bei keinem einzigen Gast eine Infektion festgestellt worden. "Die Praktikanten haben alle einen Mund-Nasen-Schutz bei der Arbeit getragen". Es bestehe darum nur ein geringes Restrisiko für eine Ansteckung.

Kein Test, weil kein Fieber

Ein erkrankter Kabinettsmitarbeiter des Außenministeriums, der sich vergangenes Wochenende privat am Wolfgangsee aufgehalten hatte, wird laut Krisenstab nicht zum jüngsten Ausbruch gezählt. Es sei unklar, wo sich der Mann angesteckt hat. Ein Grazer Pensionist, der nach eigenen Angaben Urlaub in einem der von dem Covid-19-Cluster betroffenen Hotels im Ort gemacht hatte, litt laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" an starken Hals- und Kopfschmerzen sowie Durchfall. Er sei aber in der Steiermark nicht getestet worden, weil er kein Fieber habe. Der Mann wollte zurück nach St. Wolfgang fahren, um sich dort freiwillig testen zu lassen.

Unterdessen berichtete Hans Wieser, Chef der Tourismus Wolfgangsee Gesellschaft, von ersten Stornierungen von Gästen. Eine konkrete Zahl konnte er auf APA-Anfrage nicht nennen, es sei aber nicht dramatisch. "Es gebe aber auch Personen, die sich melden, weil sie jetzt eine Möglichkeit sehen würden, ein freies Zimmer zu bekommen.

Die Behörden sind sich mittlerweile sicher, dass die Ansteckungen nicht in den betroffenen Betrieben, sondern in der Freizeit stattgefunden haben. "Die infizierten Praktikanten waren auf unterschiedliche Quartiere verteilt untergebracht und wohnten vielfach in Doppel- und Dreibettzimmern", sagte Wieser.

Sperrstunde um 23 Uhr

"Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die Ansteckung in den Quartieren, wo sie wohnen, schlafen und auch gemeinsam essen, stattgefunden hat, oder in bestimmten Lokalen passiert ist", sagte auch Bezirkshauptmann Lanz. Einige von den Praktikanten waren in den beiden vorerst über das Wochenende geschlossenen Nachtlokalen "13er Haus" und "W3" unterwegs gewesen. Die Behörden haben am Samstag die Sperrstunde in allen Gastgewerbebetrieben im Gemeindegebiet auf 23 Uhr vorverlegt. Die entsprechende Verordnung gilt vorerst bis inklusive 2. August.

Von Infektionen betroffen waren zuletzt die sieben Hotels Furian, Berau, Seevilla, St. Peter, Scalaria, Strandhotel St. Wolfgang und das Hotel Leopoldhof. Zudem wurden Infektionen im Umfeld der Pizzeria Mirabella und der beiden genannten Nachtlokale festgestellt.

Das Land rät Gästen, die sich seit dem 17. Juli 2020 in einem dieser Tourismusbetriebe aufgehalten haben, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert werden.

Knapp 16 Millionen Corona-Fälle weltweit

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters liegt die Zahl der weltweit bekannten Infektionen mit dem Corona-Virus mittlerweile bei knapp 16 Millionen. Bisher sind knapp 643.000 Menschen an Covid19 gestorben. Die meisten Infektionen gab es bisher in den USA, gefolgt von Brasilien und Indien.

Auch in Mexiko nehmen die Fälle rasant zu. Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Samstag um 6751 gestiegen. 729 Menschen starben mit der Lungenkrankheit Covid-19, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer seit dem Ausbruch der Epidemie auf 43.374, während die der Infizierten auf 385.036 zunahm. Die Regierung geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch weit höher liegt als die offiziell bestätigten Fälle.

Frankreich kündigt kostenlose Tests an

Frankreich will angesichts steigender Corona-Infektionen kostenlose Tests bereitstellen. Diese sollen zudem rezeptfrei erhältlich sein, wie die Regierung mitteilte. "Wir würden dies nicht als eine zweite Welle bezeichnen, aber es ist klar, dass wir seit einigen Tagen einen spürbaren Anstieg der Zahl der bestätigten Fälle beobachten", sagte Gesundheitsminister Olivier Veran der Zeitung "Le Parisien" (Sonntagsausgabe).

Frankreich hat bisher offiziell 30.192 Todesfälle verzeichnet, die dem Coronavirus zugeschrieben werden. Insgesamt wurden 180.528 Infektionen festgestellt. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt den zweiten Tag in Folge um mehr als 1000.



Nordkorea riegelt Grenzstadt nach Verdachtsfall ab

Nordkorea hat nach eigenen Angaben wegen eines Verdachtsfalls mit dem Coronavirus die an Südkorea grenzende Stadt Kaesong komplett abgeriegelt. In dem Fall handle es sich um einen früheren Überläufer, der am 19. Juli illegal die militärische Demarkationslinie zwischen beiden Staaten nach Nordkorea überquert habe, berichteten die Staatsmedien am Sonntag. Er stehe im Verdacht, sich infiziert zu haben.

Bei einem Dringlichkeitstreffen des Politbüros der Arbeiterpartei habe Machthaber Kim Jong-un für das betroffene Gebiet den Notstand ausgerufen. Sollte das Virus bei der Person nachgewiesen werden, wäre es offiziell der erste Corona-Infektionsfall in dem isolierten Land. Nordkorea hatte bisher erklärt, es sei von Infektionen verschont geblieben.

Erleichterte Kurzarbeit in Deutschland soll verlängert werden

Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland können voraussichtlich auch künftig leichter auf Kurzarbeit zurückgreifen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir die erweiterten Möglichkeiten für Kurzarbeit verlängern", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Diese Möglichkeit habe ich per Rechtsverordnung. Darüber werden wir im September entscheiden", so Heil. Die Hürden dafür waren im März im Zeichen der Corona-Krise gesenkt worden. Zuletzt waren mehr als 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im März waren es erst 2,49 Millionen.

Der deutsche Bundesbankpräsident Jens Weidmann sagte unterdessen, dass von Bargeld keine nennenswerte Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus ausgehen. "Eine besondere Quarantäne für unser Bargeld halten wir nicht für notwendig", sagte er in Medienberichten. Das Übertragungsrisiko bei Münzen und Scheinen sei nicht höher als bei anderen Gegenständen im Alltag auch. (red, APA, Reuters, 26.7.2020)