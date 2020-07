Foto: AFP

Die Vorsitzenden von Facebook, Amazon, dem Google-Betreiber Alphabet und Apple sollen kommenden Mittwoch zum Vorwurf des Missbrauchs ihrer Marktmacht angehört werden. Das teilte der zuständige Unterausschuss des Repräsentantenhauses am Samstag mit. Kritiker werfen den IT-Giganten vor, kleinere Rivalen beschädigen oder ausschalten zu wollen.

Zentrale Rolle

"Wegen der zentralen Rolle, die die Unternehmen im Leben der Amerikaner spielen, ist es entscheidend, dass ihre Vorstandsvorsitzenden kurzfristig erscheinen", hieß es in einer Stellungnahme des Vorsitzenden des Justizausschusses, Jerrold Nadler, und des Chefs des Unterausschusses für Kartellfragen, David Cecilline. Der Unterausschuss teilte weiter mit, dass alle vier Chefs Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet) und Mark Zuckerberg (Facebook) sich virtuell, also per Video-Konferenz, der Anhörung stellen werden. (APA, 26.7. 2020)