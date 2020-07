Fabio Quartararo räumt in der MotoGP ab. Foto: AFP/ JAVIER SORIANO

Jerez de la Frontera – Der Franzose Fabio Quartararo auf Yamaha hat am Sonntag auch das zweite WM-Saisonrennen der MotoGP in Jerez gewonnen. Eine Woche nach seinem Premieren-Erfolg beim Grand Prix von Spanien feierte der 21-Jährige im GP von Andalusien einen Start-Ziel-Sieg und wurde damit nach Marc Marquez zum zweit-jüngsten WM-Zweifachsieger. Der spanische Weltmeister Marquez hat das Rennen verletzt verpasst.

Als einziger KTM-Fahrer klassierte sich Pol Espargaro als Siebenter. Sein Werksteamkollege Brad Binder hatte in der ersten Runde die KTM Tech3 von Miguel Oliveira touchiert, wodurch der Portugiese zu Sturz kam und ausschied. Binder startete danach eine Aufholjagd, der Südafrikaner stürzte aber um die Rennmitte und schied so ebenso aus. Als Dritter hinter Maverick Vinales holte der Italiener Valentino Rossi (beide Yamaha) in einem Hitzerennen seinen ersten WM-Podestrang seit Rang zwei im April 2019 in Austin.

Der Dottore verlor erst im Finish Rang zwei, stand aber seit 17 Rennen wieder einmal am Podest. Foto: AFP/ JAVIER SORIANO

Bestes WM-Ergebnis für Kofler

Der Oberösterreicher Maximilian Kofler hat im dritten Saisonlauf der Moto3-Klasse mit Rang 18 sein bisher bestes WM-Ergebnis erreicht. Eine Woche davor ebenfalls in Jerez hatte der 19-jährige KTM-Fahrer als 20. sein Top-Ergebnis von Spielberg 2019 eingestellt.

Es gewann Tatsuki Suzuki auf Honda. KTM-Fahrer Albert Arena, Gewinner der ersten beiden Saisonrennen, befand sich unter zahlreichen Sturzopfern, behielt aber seine WM-Führung.

Kofler äußerte sich zufrieden. "Ich habe insgesamt den Rückstand auf den Sieger um fast zehn Sekunden verkürzen können (+20,821, Anm.), und das, obwohl das Renntempo der vorderen Gruppe noch schneller war als vorige Woche", sagte er nach seinem siebenten WM-Rennen. Kofler war von der Hitzeschlacht nach 22 Runden gezeichnet: "Das Rennen war noch viel anstrengender als das letzte Woche."

Der 19-Jährige hofft aber, den Rückstand auf den Sieger künftig noch weiter zu reduzieren, und auch auf die Top 15 bzw. WM-Punkte. "Es muss weiter in Richtung der nächsten Gruppe und damit der Punkteränge gehen." In zwei Wochen wird in Brünn gefahren, dann folgen am 16. und 23. zwei Rennen in Spielberg. (APA, 26.7.2020)