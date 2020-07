SWITCHLIST

19.20 DOKUMENTATION

Spaniens Kampf mit Corona In kaum einem Land hat Corona solche Verheerungen hinterlassen wie in Spanien. Natalia Bachmayer ist durch ein erschüttertes Land gereist. Die Dokumentation erzählt vom Leben zwischen Albtraum und Aufbruch – die Chronik eines Landes im Ausnahmezustand. Bis 20.00, 3sat

20.15 GÖTTLICHE KÄMPFERIN

Three Billboards outside Ebbing, Missouri (USA 2017, Martin McDonaghs) Frances McDormand spielt eine 50-jährige Frau, deren Tochter brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Die polizeilichen Untersuchungen gehen zu schleppend voran, weshalb sie in ihrem Zorn und ihrer Trauer zur entschlossenen Selbsthilfe greift. Die Reaktionen der Sheriffs (Woody Harrelson, Sam Rockwell) sorgt nicht zur Beruhigung der Situation. McDormand in einer Traumrolle. Ein Oscar, wohlverdient. Bis 22.00, ORF 1

Nicht gut Kirschen essen ist mit Frances McDormand. Das bekommt Sam Rockwell zu spüren: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" in ORF 1 Foto: orf, Twentieth Century Fox Film/Merrick

20.15 VERFILMUNG

Gervaise (F 1956, René Clément) Cléments Adaption von Emile Zolas Der Totschläger war einer der prestigeträchtigsten französischen Filme aus den 1950er-Jahren. Eine große Rolle für Maria Schell. Bis 22.10, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema Rückblick auf die Corona-Ereignisse der vergangenen fünf Monate und Höhepunkte aus 25 Jahre Sendungsbestehen. Bis 22.00, ORF2

22.25 DOKUMENTARFILM

Überleben in Neukölln Rosa von Praunheim traf 2017 Menschen in Berlins sozialer Brennpunktzone: Mischa Badasyan aus Russland etwa, ein Performancekünstler, machte es sich zur Aufgabe, ein Jahr lang jeden Tag mit einem anderen Mann Sex zu haben. Patsy l’Amour laLove wiederum veranstaltet die "Polymorphia"-Party und -Diskussionsreihe und bezeichnet sich selbst als "Polit-Tunte". Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Martin Traxl meldet sich aus Salzburg: Spiegel der Weltgeschichte – 100 Jahre Salzburger Festspiele. / Eine Kämpferin für die Kunst – "Langzeitpräsidentin" Helga Rabl-Stadler. / Premiere für Jahrhundert-Buhlschaft Caroline Peters. / Mahnungen einer alten Dame – Anita Lasker-Wallfisch, Überlebende des Mädchenorchesters von Auschwitz. 23.10 Kulturdokumentation Philipp Hochmair – Eine Reise mit "Jedermann".23.35 Der Film Das erste Jahrhundert des Walter Arlen von Stephanus Domanig zeichnet ein Porträt des 1938 vertriebenen Musikkritikers und Komponisten. Bis 1.05, ORF 2

23.15 LIEBENDE MIT BISS

Only Lovers Left Alive (GB/D 2013, Jim Jarmusch) Ein uraltes Vampirliebespaar kommuniziert vorwiegend online miteinander. Er kommt mit der modernen Welt nicht ganz zurecht, ihre Schwester will sich nicht an die Regel halten, keine Menschen zu beißen. Als sie das tut, gerät die Situation außer Kontrolle. Mit Tom Hiddleston und Tilda Swinton in den Hauptrollen und in Hochform. Bis 1.05, HR