Die Österreicherinnen und Österreicher verbringen ihren Urlaub am liebsten im eigenen Land. Einige dieser schönen Plätze, die man dabei aufsuchen kann, wurden in diesem Blog bereits präsentiert. Reisen Frau und Herr Österreicher allerdings ins Ausland, dann steht als Ferienziel Italien ganz oben in der Liste der Wunschdestinationen. Und selbstverständlich hält unser südliches Nachbarland eine Menge an sehenswerten Winkeln bereit - von der Toskana bis Sardinien, von Latium mit der Hauptstadt Rom bis Venetien.

Venedig, die Hauptstadt Venetiens hat seit jeher große Anziehungskraft auf Besucherinnen und Besucher aus aller Welt ausgeübt. Die verwinkelten Gassen, die Kanäle, die vielen Inseln der Lagune, auf denen das historische Zentrum der Stadt liegt, verleihen dem Ort einen einzigartigen Reiz.

Und diesen Reiz spiegeln auch die folgenden Photochromdrucke wider, die alle um das Jahr 1900 entstanden sind.

Markusplatz mit Markusturm (Campanile di San Marco). Library of Congress | No known restrictions

Die Rialtobrücke. Library of Congress | No known restrictions

Der Dogenpalast. Library of Congress | No known restrictions

Belebte Gasse nahe Rialto. Library of Congress | No known restrictions

Konzert am Markusplatz. Library of Congress | No known restrictions

Canal Grande. Library of Congress | No known restrictions

Venedig im Mondschein. Library of Congress | No known restrictions

Die Seufzerbrücke. Library of Congress | No known restrictions

Am Fischmarkt. Library of Congress | No known restrictions

Die Lagunen-Insel San Giorgio Maggiore. Library of Congress | No known restrictions

Prozession über den Canal Grande. Library of Congress | No known restrictions

Familienbild mit Gondoliere. Library of Congress | No known restrictions

Die Tauben am Markusplatz. Library of Congress | No known restrictions

Social distancing um 1900. Library of Congress | No known restrictions

Am Arbeitsplatz. Library of Congress | No known restrictions

Riva degli Schiavoni. Library of Congress | No known restrictions

Flanieren beim Markusdom. Library of Congress | No known restrictions

Nachts am Canal Grande. Library of Congress | No known restrictions

Diese kleine historische Bilderreise durch die Lagunenstadt zeigt die Schönheit Venedigs. Unser nächstes Urlaubsziel wird uns dann weiter in den Norden Europas führen. (Kurt Tutschek, 31.7.2020)

