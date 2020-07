Nora Tschirner und Christian Ulmen ermitteln wieder – In Weimar geht es in diesem Fall as 2016 um Geschwisterzwist, unerfüllte Liebe, unterschiedliche Perspektiven

Das Fernsehpublikum hat wieder entschieden, diesen Sonntag steht um 20.15 Uhr in ORF 2 und in der ARD wieder ein Fall aus Weimar an. In "Der treue Roy" mussten Nora Tschirner und Christian Ulmen 2016 den Mord an Roy Weischlitz aufklären. Seine Leiche wurde in der Hochofenschlacke eines Stahlwerks entdeckt.