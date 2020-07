Letztes Spiel endgültig abgesagt – Elche bekam am Grünen Tisch Play-off-Platz zugesprochen

Keine Spiele und kein Aufstieg mehr für die Kicker von Fuenlabrada. Foto: EPA/CF FUENLABRADA / HO

Dem spanischen Fußball-Zweitligisten Fuenlabrada ist nach zahlreichen Coronavirus-Infektionen im Club die Chance genommen worden, noch um den Aufstieg in die Primera Division zu kämpfen. Wie die Liga am Sonntag mitteilte, wird das letzte Spiel des Teams im Grunddurchgang mangels Ersatztermins nicht mehr nachgetragen, der sechste und letzte Platz im Aufstiegs-Play-off wurde an Elche vergeben.

Fuenlabrada hätte sich mit einem Unentschieden gegen La Coruna noch auf den sechsten Platz verbessern können, womit die Mannschaft aus der Region Madrid im Play-off dabei gewesen wäre. Das Match war in der vergangenen Woche abgesagt worden, nachdem bekannt geworden war, dass es im Club mehrere positive Getestete unter den Spielern und Betreuern gibt. Mittlerweile weiß man von 28 Infektionen.

Akzeptiert

Laut La Liga gibt es kein mögliches Alternativdatum mehr für das Spiel gegen La Coruna. Es habe somit keine andere Möglichkeit bestanden, als auf die Force-majeure-Klausel zurückzugreifen und das Spiel wegen höherer Gewalt definitiv abzusagen. Fuenlabrada habe diese Entscheidung akzeptiert.

Auf direktem Weg schaffte heuer das Spitzenduo Huesca und Cadiz den Aufstieg in die erste Liga. Um den dritten Platz im spanischen Oberhaus streiten sich im Play-off Real Saragossa, Almeria, Girona und Elche. (APA, 26.7.2020)