lindschleiche, Mäuse und selbstgezimmertes Vogel-Haus: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in der "Krone bunt". Foto: faksimile krone bunt

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Blattsalat: Blindschleiche, Wolf und Küken: Schramböck und Kurz in der "Krone" – "Gib Pfote": Faßmann und der Wolf in "Heute"

Sonntagskrimi: "Tatort"-Wahl: "Der treue Roy" aus Weimar ist diese Woche Voting-Sieger – gut so? Nora Tschirner und Christian Ulmen ermitteln wieder – In Weimar geht es in diesem Fall as 2016 um Geschwisterzwist, unerfüllte Liebe, unterschiedliche Perspektiven

1931-2020: US-Fernsehlegende Regis Philbin gestorben – Der Moderator von Talk- und Spieleshows wie "Who Wants to be a Millionaire?" wurde 88 Jahre alt

TV-Tagebuch: Über die Schulter geschaut: Youtube-Kanal von Spitzenkoch J. Kenji López-Alt – Der US-amerikanischer Spitzenkoch und Foodwriter nimmt seine Videos aus dem "Point of View" auf. Als Hobbykoch kann man sich Handgriffe abschauen

Switchlist: Mythos Mossad, Die letzte Party deines Lebens, Teleakademie, Panorama, Sommerinterviews in ARD und ZDF, Little Miss Sunshine, Le Nozze di Figaro: TV-Tipps für heute Abend.

